Košické sídlisko premení zanedbané miesto na jeden z najlepších skateparkov na východnom Slovensku, dostupný bude pre všetkých

Prístupný pre všetkých

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Využili zanedbaný priestor

Otvorenie na prelome augusta a septembra

4.6.2024 (SITA.sk) - V mestskej časti Košíc Sídlisko KVP vzniká jeden z najlepších skateparkov na východnom Slovensku. Ako pre agentúru SITA uviedol starosta tejto mestskej časti Ladislav Lörinc , na jeho kreovaní sa podieľali priamo skateri, konkrétne komunita okolo slovenského reprezentanta a olympionika Turyho Nové športovisko by okrem priestoru pre skatovanie, kolobežky a kolieskové korčule malo ponúknuť aj možnosť zahádzať si na basketbalový kôš či využiť workout fit ihrisko na cvičenie. Starosta doplnil, že dostupné bude i zázemie v podobe sociálnych zariadení, či kontajnera, ktorý poslúži napríklad pri podujatiach.Pod mostom Moskovská, kde sa skatepark nachádza, by mala byť i krytá tribúna. Starosta mestskej časti uviedol, že skatepark bude prístupný pre všetkých a to bezplatne. Zdôraznil, že ide o kvalitné zázemie."Bude to jeden z najlepších skateparkov na Slovensku. Podľa skaterov, nie podľa mňa," dodal Lörinc s tým, že v rámci východného Slovenska by malo ísť o najväčší skatepark.Ako Lörinc ďalej uviedol, pod mostom Moskovská bol pôvodne zanedbaný priestor, kde sa schádzali rôzne "živly". Starosta sídliska priblížil, že ich cieľom bolo danú plochu oživiť, pričom zároveň hľadali vhodný priestor pre skatepark, ktorý je ale trochu hlučný na to, aby mohol byť umiestnený medzi panelákmi."Našli sme túto lokalitu," povedal Lörinc. Na projekte podľa jeho slov začali pracovať približne pred dvomi či tromi rokmi. Najprv sa im podarilo získať dotáciu z Košického samosprávneho kraja KSK ) v hodnote 190-tisíc eur prostredníctvom programu Terra Incognita "Začali sme teda s prvou etapou, ktorú sme dofinancovali sumou 110-tisíc eur z rozpočtu mestskej časti. Momentálne už možno vidieť hotovú prvú etapu, ktorá spočíva vo všetkých asfaltových a betonárskych prácach, čiže to gro skateparku," uviedol starosta MČ Sídlisko KVP. Lörinc dodal, že na druhú a tretiu etapu nemali prostriedky, a tak sa obrátili na Fond na podporu športu."V prvej výzve minulý rok sa nám nepodarilo uspieť. V druhej tento rok sme už uspeli," vysvetlil a dodal, že celkovo získali 312-tisíc eur, ktoré budú použité na celkové dofinancovanie projektu. Celková cena projektu i územia je 580-tisíc eur, pričom pol milióna eur získali z externých zdrojov. Druhá i tretia etapa sú podľa Lörinca zhruba na tri mesiace, zdôraznil však, že záleží aj od dodacích lehôt na jednotlivé prvky."Čakáme na zmluvu s Fondom na podporu športu . Akonáhle ju podpíšeme, predpokladám do mesiaca, odovzdávame to firme, ktorá je už vysúťažená z prvej etapy a oni majú dva-tri mesiace," hovorí. Otvorenie očakáva niekde na prelome mesiacov augusta a septembra, no dodal, že veľa bude záležať aj od kolaudačného rozhodnutia.