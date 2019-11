Košické zastupiteľstvo odobrilo memorandum o olympijskej kvalifikácii

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 6. novembra (TASR) – Podpísané memorandum medzi mestom Košice a Slovenským zväzom ľadového hokeja (SZĽH) košickí mestskí poslanci v stredu odobrili. V metropole východu sa tak pravdepodobne odohrá budúcoročná olympijská kvalifikácia o účasť na Zimné olympijské hry (ZOH) 2022 v Pekingu. Dejisko bude definitívne známe až po podpise zmluvy so SZĽH.uvádza sa v memorande.Košická Steel Aréna by mohla byť dejiskom kvalifikačného turnaja od 27. až do 30. augusta 2020.Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček a prezident SZĽH Miroslav Šatan podpísali memorandum o spolupráci koncom októbra. SZĽH po podpise pripomenulo, že dokument nadobudne relevantnosť až po jeho schválení mestským zastupiteľstvom. Zväz dodal, že v súvislosti s organizovaním olympijskej kvalifikácie na ZOH 2022 oslovil okrem Košíc aj Bratislavu. Až po splnení podmienok a podpísaní zmluvy bude definitívne jasné, kde sa kvalifikácia na ZOH 2022 v Pekingu odohrá.