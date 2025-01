Košickí mestskí policajti zachránili na Nový rok z jazera vyčerpaného a podchladeného muža

7.1.2025 (SITA.sk) - Na Nový rok (1. januára) v neskorých večerných hodinách košickí mestskí policajti zachránili muža z jazera. Prípad sa stal v lokalite medzi Čiernomorskou a Azovskou ulicou (sídlisko Nad jazerom).Policajti dostali informáciu o neznámej osobe, ktorá potrebuje pomoc. Po príchode na miesto našli vo vode jazera vyčerpaného muža, ktorý sa bezvýsledne usiloval dostať na breh. „Vzhľadom na nízke teploty a dlhú dobu, ktorú muž strávil vo vode, hrozilo bezprostredné ohrozenie jeho života," informuje Mestská polícia Košice.Muž bol vyčerpaný do takej miery, že bez cudzej pomoci by sa na breh už zrejme nedostal. Policajti mužovi pomohli von z ľadovej vody a poskytli mu prvú pomoc.„Muž bol podchladený, triasol sa a mal problémy s dýchaním. Policajti ho preto zahriali pomocou izotermickej fólie a privolali záchranku. Až do príchodu záchranárov s ním neustále komunikovali," uviedla mestská polícia. Muža z jazera sanitka previezla do nemocnice.