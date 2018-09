Košickí poslanci rokovali o Angels Aréne

Ilustračné foto. Foto: TASR/Tomáš Doboš Foto: TASR/Tomáš Doboš

Košice 18. septembra (TASR) – Košickí mestskí poslanci sa na svojom pondelkovom (17.9.) zasadnutí zaoberali aj budúcnosťou Angels Arény. Uzniesli sa na pokračovaní platnosti nájomnej zmluvy medzi mestom a Good Angels s.r.o., ale aj na tom, že mesto a ŠK Športhala si navzájom vysporiadajú majetkovo-právne vzťahy. Mestské zastupiteľstvo (MsZ) má byť pravidelne informované o pokračovaní tohto procesu, čo má viesť k rekonštrukcii haly.povedal pre TASR generálny manažér Young Angels Košice Daniel Jendrichovský.spresnil s tým, že vytvorili provizórne podmienky a súperov či rozhodcov budú musieť žiadať o trpezlivosť.uzavrel.Problémy okrem iného spôsobuje, že športová hala je spojená s administratívnou budovou, ktorej vlastníkom nie je mesto Košice.uvádza magistrát v dôvodovej správe. Vytvoriť by sa tak mali aj samostatné odberné miesta energií.povedal viceprimátor poverený vedením mesta Košice Martin Petruško.Ako pripomenul, nájomná zmluva bude platiť naďalej, približne do júna.uzavrel Petruško.Košické mestské zastupiteľstvo svoje 22. zasadnutie prerušilo pred 22.30 h. V rokovaní bude pokračovať v pondelok 24. septembra, na programe má ešte viac ako 50 bodov. Malo by ísť o posledné riadne zasadnutie v tomto volebnom období.