Košický arcibiskup Bernard Bober blahoželá víťazovi. Apeluje na Pellegriniho, aby vždy stál na strane najzraniteľnejších

Apelácia na hlavu štátu

Služba pre iných, nie vlastné záujmy

7.4.2024 (SITA.sk) - Predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) , košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober v mene slovenských biskupov blahoželá Petrovi Pellegrinimu Hlas-SD ) k zvoleniu za prezidenta.Na novozvolenú hlavu štátu apeluje, aby vždy stál na strane tých najzraniteľnejších, keďže sú to práve ľudia na perifériách, ktorí často hlas nemajú.„Pomáhajte im, rozvíjajte všetky zložky spoločnosti, aby Váš úrad definovala rovnováha a stabilita," vyzval Pellegriniho. Víťazovi prezidentských volieb poprial i to, aby naplnil očakávania, ktoré do neho vložili občania.„Nech je základom Vašej práce služba pre iných, nie vlastné záujmy," dodal predseda KBS. Poprial Pellegrinimu, aby svojím pôsobením v prezidentskom úrade prispel k rozvoju štátu i pokoju v srdci Európy.„Do Vašej služby Vám želám veľa zdravia, múdrosti a hojnosť Božích darov," uzavrel Bober.