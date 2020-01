Košický dopravný podnik zaviedol novú linku MHD

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 2. januára (TASR) – Nová autobusová linka mestskej hromadnej dopravy (MHD) č. 35 prepája Lingov, Zelenú stráň a Heringeš s centrom Košíc. Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) ju zaviedol od 1. januára 2020. Ovplyvnilo to aj ďalšie spoje. TASR o tom informovala hovorkyňa DPMK Vladimíra Petrušová.Novozavedená linka premáva do rezidentského parku Zelená stráň a blízkych obchodných centier.uviedla.Linka č. 35 zastavuje v oblasti Zelenej stráne na dvoch nových zastávkach, a to, ktorá je umiestnená pri obchodnom centre aktorá je v blízkosti bytových domov.V súvislosti s novým spojom došlo aj k zmenám na niektorých linkách.dodala Petrušová s tým, že cestovný poriadok je zverejnený aj na webovej stránke DPMK.