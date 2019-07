Košický kraj chystá sociálny podnik, zamestnať by mal absolventov škôl

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Košice 29. júla (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) plánuje zriadenie sociálneho podniku, ktorý by pokrýval špecifické potreby v regiónoch. Sociálny podnik KSK by mal spolupracovať so strednými školami, sociálnymi zariadeniami aj Správou ciest KSK. Účelom má byť podľa predsedu kraja Rastislava Trnku rozhýbanie sociálneho podnikania.uviedol predseda kraja pre TASR.Aktuálne je podľa neho v príprave zámer vytvorenia tohto sociálneho podniku, ktorý bude následne predložený krajským poslancom.