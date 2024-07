Košický kraj podal podnet na prokuratúru v súvislosti s protestom počas Župných dní 2024

Zabratie miesta

18.7.2024 (SITA.sk) - Košický samosprávny kraj (KSK) podal podnet na prokuratúru v súvislosti s protestnou akciou počas Župných dní 2024.Podnet sa týka preskúmania postupu mesta Košice a Správy mestskej zelene mesta Košice pri povolení na zabratie verejného priestranstva pre aktivistu v tom istom čase a na tom istom mieste, ktoré KSK žiadal na organizáciu župných dní.Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa KSK Katarína Strojná, košická župa pri podaní podnetu vychádza z toho, že KSK má predmetné priestranstvo, ktorého sa podnet týka, v nájme na základe nájomnej zmluvy, a teda je oprávnený nerušene ho užívať.Dodala, že mesto Košice ako prenajímateľ a zároveň zriaďovateľ príspevkovej organizácie Správa mestskej zelene v Košiciach musia mať o tomto vedomosť.„Mesto Košice a Správa mestskej zelene v Košiciach mali informáciu o zabratí verejného priestranstva na účely podujatia Župné dni už od februára 2024. Na túto žiadosť nám bolo doručené súhlasné stanovisko a povolenie na zabratie konkrétneho priestranstva. Napriek tomu Správa mestskej zelene v Košiciach vydala ďalšie súhlasné stanovisko na zabratie toho istého miesta v tom istom čase inému žiadateľovi," uviedla Strojná.Doplnila, že tento žiadateľ požadoval povolenie na užívanie priestranstva na umiestnenie reklamno-informačného banneru, napokon sa tam ale konala protestná akcia, čiže reálne uskutočnená aktivita nezodpovedala tej povolenej.„Tým, že Správa mestskej zelene v Košiciach vydala povolenie aj tomuto žiadateľovi, táto skutočnosť vážne narušila samotný priebeh niekoľko mesiacov pripravovaného a najväčšieho podujatia KSK. Nehovoriac o narušení samotnej atmosféry medzi organizátormi, účastníkmi a návštevníkmi podujatia," uviedla hovorkyňa košickej župy.Dodala, že aktivista znemožnil plánované a vopred ohlásené aktivity na podujatí KSK, a to tým, že postavil nestabilnú kovovú konštrukciu s „politicky motivovaným a hanlivým bannerom".Strojná tiež uviedla, že ohrozoval zdravie a bezpečnosť verejnosti, a narúšal podujatie hanlivými výkrikmi a šíril negatívnu atmosféru.„Podotýkame, že návštevníkmi podujatia boli rodiny s deťmi, žiaci a študenti škôl a široká verejnosť," zdôraznila Strojná.Aktivista pred Úradom KSK počas Župných dní 2024 vyvesili transparent s textom: „Tu sídli z trestnej činnosti obvinený župan Trnka". Pod touto vetou sa výraznejším písmom nachádzala výzva „Trnka odstúp!", pripojený bol i hešteg rozkradnutý kraj. Rastislav Trnka čelí obvineniam v dvoch prípadoch. Jeden z nich sa týka machinácie pri verejných obstarávaniach právnych služieb pre kraj, a ten druhý štyroch sypačov pre krajských cestárov.Agentúra SITA sa v súvislosti s týmto podnetom obrátila so žiadosťou o stanovisko aj na Správu mestskej zelene v Košiciach a samotné mesto.„Správa mestskej zelene v Košiciach (SMsZ) nevydáva súhlasy, resp. nesúhlasy k zabratiu verejných priestranstiev, vyjadruje sa v rozsahu, či má, alebo nemá námietky k dočasnému záberu zelene. Tento dočasný záber zelene je predmetom daňovej povinnosti, ktorý však je v gescii mesta Košice," uviedol pre agentúru SITA referent pre styk s verejnosťou Správy mestskej zelene v Košiciach Marek Lukáč.Doplnil, že v súvislosti s predmetnou parcelou dostal za posledné obdobie tri žiadosti. Jedna z nich bola od KSK, doručená bola e-mailom 19. apríla a žiadala stanovisko k zabratiu verejnej zelene pred budovou župy na obdobie od 30. apríla do 29. mája.Ďalšia žiadosť pochádzala od Spoločnosť LaMP, s.r.o., doručená bola 4. apríla e-mailom a žiadala stanovisko k zabratiu priestranstva na 16. až 18. mája. Posledná žiadosť bola doručená osobne 15. mája.Miroslav Sabol z Košíc žiadal stanovisko správcu k zabratiu parcely na 15. až 20. mája. Lukáč uviedol, že vo všetkých prípadoch bolo štandardným spôsobom vydané stanovisko správcom, a to, že nemá námietky proti zabratiu verejného priestranstva v danom čase a na danom mieste.„Správca dostal na uvedené územie tri žiadosti, ale pri slávnostných dňoch je to bežný štandard, nakoľko na akciách sa zúčastňujú viaceré subjekty, ktoré správca nemôže vo svojich aktivitách obmedzovať ani selektovať," vysvetľuje Lukáč.Zdôraznil, že správca sa vyjadroval len k dočasnému zámeru zabratia zelene a umiestnenia zariadení na nej. Správca ale nezodpovedá za obsah zariadení, ani za samotné zariadenia, teda napríklad za to, či sú tieto zariadenia spôsobilé zapríčiniť škody na zdraví a živote.„Vzhľadom na aktuálny stav spoločnosti, bolo žiadateľovi v deň konania (dopoludnia) zaslané preukázateľné odporúčanie zvážiť obsahovú stránku reklamno-informačného zariadenia po zistení obsahu tohto zariadenia," doplnil Lukáč.Informácie o žiadostiach na zabratie priestranstva potvrdila agentúre SITA aj Jana Poľová z referátu marketingu a styku s verejnosťou Magistrátu mesta Košice.„Miroslav Sabol žiadal stanovisko Správy mestskej zelene k zabratiu verejnej zelene - na trávnatú plochu od 15. mája do 20. mája 2024. Správa mestskej zelene vydala stanovisko, že nemá námietky proti zabratiu verejného priestranstva v uvedenom čase a mieste. Išlo o osadenie reklamno-informačného zariadenia," spresnila.Dodala, že správcovi v prípade žiadostí od spoločnosti LaMP a Miroslava Sabola bol uhradený poplatok za stanovisko. Za každú z nich to bola suma 28,20 eura, pričom košická župa je od poplatku oslobodená.