Košický kraj podporí neverejné zariadenia sociálnych služieb, rozdelí im 350-tisíc eur

28.12.2021 (Webnoviny.sk) - Prostredníctvom Nadácie Košického samosprávneho kraja (KSK) župa prerozdelí neverejným zariadeniam sociálnych služieb dar vo výške 350-tisíc eur. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.Nadácia KSK vyhlasuje výzvu, do ktorej sa môžu zapojiť neverejní poskytovatelia sociálnych služieb. Získať tak môžu ďalšie financie na prevádzku a poskytovanie služieb svojim klientom.„Počas pandémie to nemali jednoduché ani zariadenia sociálnych služieb, klienti boli dlhé týždne odlúčení od svojich blízkych a zamestnanci sa snažili robiť maximum, aby im toto obdobie spríjemnili. Chceme ich preto odmeniť za ich činnosť počas uplynulých náročných mesiacov. V roku 2021 sme neverejným poskytovateľom navýšili príspevok na prevádzku, teraz chceme podporiť neverejné zariadenia s pobytovou formou, pre ktoré cez Nadáciu Košického samosprávneho kraja vyhlasujeme výzvu. Uchádzať sa môžu o 350-tisíc eur, na jedného klienta tak môžu získať dar vo výške 500 eur. Verím, že tieto finančné prostriedky pomôžu zariadeniam aj ľuďom, ktorým poskytujú sociálne služby,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.Do výzvy na podporu takzvanej záslužnej činnosti neverených poskytovateľov pobytových foriem sociálnych služieb podmienených odkázanosťou sa môžu žiadatelia zapojiť od 28. decembra do 31. januára 2022. Žiadosti o poskytnutie daru môžu predkladať zariadenia so sídlom na území Košického kraja, ktoré poskytujú celoročnú alebo týždennú pobytovú formu sociálnych služieb. Všetky potrebné informácie, ako aj znenie výzvy nájdu záujemcovia na webovej stránke Nadácie KSK.V Košickom kraji funguje 40 neverejných zariadení sociálnych služieb, ktoré poskytujú pobytovú formu sociálnych služieb podmienených odkázanosťou. Ide o špecializované zariadenia, domovy sociálnych služieb či zariadenia podporovaného bývania. Dohromady v nich žije takmer 800 klientov.