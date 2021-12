Košický kraj pripravil vianočné podujatia v online priestore, program zahŕňa divadelné predstavenia či prednášky

Divadlo pre nepočujúcich

11.12.2021 (Webnoviny.sk) - Košický samosprávny kraj (KSK) aj napriek obmedzeniam súvisiacich s pandémiou, pripravil bohatú ponuku vianočných podujatí. Vychutnať si ich budú môcť návštevníci župných kultúrnych organizácií z pohodlia svojho domova.Vianočné divadelné predstavenia, adventné čítanie či silvestrovské vernisáže budú online. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.„Keď sme vlani pripravovali vianočné podujatia, veril som, že nasledujúci rok bude prívetivejší. Divadelné premiéry aj silvestrovské vernisáže si však aj tento rok užijeme z gauča obývačky. Na druhej strane, bez obmedzení, ktoré sú momentálne súčasťou života každého z nás, by možno nikdy neuzreli svetlo sveta mnohé projekty a iniciatívy. Inscenácia pre nepočujúcich divákov či virtuálna knižnica s tisíckami knižných titulov je len časťou toho, čo kultúrne organizácie v pôsobnosti kraja počas Vianoc ponúkajú,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja, Rastislav Trnka.Unikátnu novinku predstaví Spišské divadlo, v závere decembra uvedie projekt Divadlo spája. Vďaka tejto iniciatíve si môžu aj nepočujúci návštevníci naplno vychutnať divadelnú hru Rysavá jalovica pretlmočenú do posunkovej reči. Virtuálne divadelné sály otvorili aj ostatné divadlá v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.Menší diváci sa môžu tešiť na premiéru rozprávky Žabí svet podľa námetu Pavla Dobšinského, ktorú 21. decembra uvedie Divadlo Romathan. Aj Bábkové divadlo v Košiciach a Divadlo Thália Színház sa znova dočasne presťahovali do virtuálneho sveta, v ich repertoári sa nachádza množstvo hier a inscenácií pre všetky vekové kategórie.Všetkých čitateľov ešte pred Vianocami poteší Spišské kultúrne centrum a knižnica. V pondelok 20. decembra spustí novú službu, v rámci ktorej sprístupní 10-tisíc knižných e-titulov. Chýbať nebudú ani malé vianočné trhy z pohodlia domova, ktoré zabezpečí Gemerské osvetové stredisko v Rožňave, priestory svojho Ľúbivého obchodíka dočasne presunulo do online priestoru.Neodmysliteľnou súčasťou sprievodných vianočných podujatí sú aj adventné čítania v knižniciach a etnografické či historické prednášky. Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove sa v tomto roku zameria napríklad na prežívanie sviatkov v šľachtických rodinách.V Zemplínskom múzeu v Michalovciach sa zase budú venovať aj téme stridžích dní. Ani tento rok nebudú chýbať tematicky ladené tvorivé workshopy, pripravené budú napríklad na webových stránkach Galérie umelcov Spiša či Východoslovenskej galérie.Tí, ktorí by sa predsa len chceli po kultúrnych stánkoch poprechádzať, ich môžu navštíviť prostredníctvom virtuálnych prehliadok. Bohatú ponuku a ďalší aktuálny program nájdu záujemcovia na webových stránkach, ako aj sociálnych sieťach kultúrnych organizácií Košického samosprávneho kraja.