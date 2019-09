Košický kraj pripravuje novú službu, autobus na zavolanie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Košice 11. septembra (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) zavádza v prímestskej autobusovej doprave novú službu, tzv. "autobusy na zavolanie". Zlepšiť by mala dopravnú obslužnosť na miestach, kde je nízky počet cestujúcich. Autobusy na zavolanie by mali v kraji fungovať od zavedenia nových cestovných poriadkov pre budúci kalendárny rok, teda od 15. decembra. Informoval o tom v stredu Úrad KSK.uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.Autobus na zavolanie bude premávať vtedy, ak si ho cestujúci vopred objedná telefonicky, alebo zaslaním SMS správy s uvedením podrobností prepravy. Cena cestovného lístka ostane rovnaká ako v prímestskej pravidelnej autobusovej doprave podľa platnej tarify.priblížil Trnka.Autobusy na zavolanie dlhodobo úspešne uplatňujú aj v zahraničí, napríklad v Rakúsku, Českej republike či Luxembursku. KSK si realizáciu tohto spôsobu zabezpečenia dopravných služieb vyskúšal vďaka projektu Last Mile – Posledná míľa. Na základe týchto skúseností inicioval KSK zmenu Vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorá má od apríla tohto roka zadefinovaný pojemdodal Trnka.