Košický kraj spolu s univerzitou podporia lokálnu ekonomiku v kraji

Košice 4. júla (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) a Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) podpísali v stredu memorandum o porozumení, ktorým založili Inovačnú sieť na podporu lokálnej ekonomiky. Jej cieľom je podporiť domácu poľnohospodársku produkciu, kvalitné a zdravé domáce výrobky a prepájanie agrofariem so zákazníkmi. Pilotným projektom, ktorý vzíde z tejto spolupráce, bude tzv. elektronické trhovisko, ktoré bude do ostrej prevádzky spustené na jar budúceho roka. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Činčárová.Inovačná sieť má podporiť spoluprácu medzi organizáciami z oblasti podnikateľskej sféry, verejnej správy, výskumu a inovácií, vzdelávania, neziskového sektora a verejnosti za účelom efektívneho fungovania lokálnej ekonomiky v Košickom kraji. Pomôcť by mala zvyšovaniu konkurencieschopnosti lokálnej poľnohospodárskej produkcie a zefektívneniu jej propagácie, čo by malo priniesť vyšší odbyt predovšetkým v rámci regionálnych potravinových sústav.Podpora lokálnej ekonomiky podľa predsedu KSK Rastislava Trnku patrí medzi kľúčové rozvojové priority samosprávneho kraja. Aj takéto aktivity majú podporiť vytváranie lepších podmienok pre prepájanie lokálnych producentov a spotrebiteľov.povedal Trnka.Dekan Ekonomickej fakulty TUKE Michal Šoltés v tejto súvislosti konštatoval, že verejnosť vníma úlohu univerzít najmä na poli vzdelávania budúcich generácií a vykonávania základného výskumu.uviedol.Podľa zástupcu Ekonomickej fakulty TUKE v inovačnej sieti Mojmíra Prídavka jej založenie pramení najmä z komplexnosti výziev a problémov, ktorým kraj v tejto oblasti čelí.konštatoval.Pilotným projektom je spustenie elektronického trhoviska, ktoré bude poskytovať priestor na prezentáciu miestnych pestovateľov a chovateľov a ich produkcie. Výsledkom by mal byť predaj koncovým zákazníkom najmä v meste Košice, a to nielen obchodným sieťam a reštauráciám, ale aj bežným spotrebiteľom.Pilotná aktivita je realizovaná v rámci projektu URBAN INNO a je financovaná z európskych zdrojov. Táto sieť má byť aj diskusnou platformou, ktorej závery budú vstupom pre strategické dokumenty na regionálnej i národnej úrovni.Inovačná sieť je otvorená pre všetky organizácie, ktoré chcú znalosťami a skúsenosťami pomôcť k napredovaniu kraja, pričom členstvo je bezplatné. Bližšie informácie sú na webovej stránke www.lokalnaekonomika.sk. Ku dňu podpisu memoranda prejavilo záujem viacero aktérov z kraja.