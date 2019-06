Košický kraj Tabačke nájom nezníži

Na archívnej snímke interiér Tabačky/Kulturfabrik počas rekonštrukcie. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Košice 24. júna (TASR) – Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK) v pondelok neschválilo úpravu zmluvných vzťahov s občianskym združením Bona Fide, ktoré v Košiciach prevádzkuje nezávislé kultúrne centrum Tabačka Kulturfabrik. Združenie má podľa zmluvy z roku 2012 s KSK v nájme priestory a pozemok v areáli na Strojárenskej ulici, a to na desať rokov. Návrh zmien predkladal predseda KSK Rastislav Trnka, ktorý poukázal na problematické zmluvné vzťahy z minulosti.," povedal Trnka pre novinárov.Vzhľadom na obmedzené finančné zdroje občianskeho združenia navrhol Úrad KSK zníženie výšky nájomného, ako aj úpravu ďalších podmienok nájmu a zápočtu vynaložených investícií zo strany nájomcu. V súčasnosti mesačné nájomné a náklady spojené s užívaním predstavujú pre nájomcu 9481 eur a splátku dlhu z minulosti 3350 eur, teda spolu 12.831 eur. Návrh počítal s nájomným a užívateľskými nákladmi 7515 eur, splátkou dlhu 1666 eur a nájmom javiskovej techniky za 75 eur, teda spolu 9257 eur.Na schválenie bola v zastupiteľstve potrebná trojpätinová väčšina všetkých poslancov, čiže 35 hlasov. Návrh podporilo 29 poslancov, jeden bol proti a 14 sa zdržalo. Trnka vyjadril sklamanie z neúčasti viacerých poslancov.Finančná komisia neodporúčala návrh schváliť, ale ponechať doterajší nájomný vzťah do roku 2022. Podľa poslanca Emila Kočiša schválením návrhu by KSK prišla ročne minimálne o 200.000 eur. "," povedal.Podľa Trnku zmluva nebola dobrá, z čoho vyplynuli nejasnosti a rozdielne pohľady na jej plnenie, čo je viacročný problém. "," reagoval predseda KSK. V prípade Tabačky si podľa neho treba uvedomiť, že ide o kultúrne zariadenie, ktoré nemá pravidelné mesačné príjmy.," povedal.