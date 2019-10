Košický kraj zavádza nový autobusový spoj do Hidasnémeti v Maďarsku

Autobusy spoločnosti eurobus. Foto: TASR – František Iván Foto: TASR – František Iván

Košice 1. októbra (TASR) – Prímestská autobusová linka z Košíc, ktorá mala konečnú v prihraničnej obci Milhosť, bude počas pracovných dní od utorka premávať až do maďarskej obce Hidasnémeti. Novinku zaviedol Košický samosprávny kraj (KSK) s cieľom uľahčiť dopravu obyvateľom, ktorí bývajú za hranicami Maďarska a na Slovensko cestujú za prácou, vzdelaním, zdravotnými službami.Dopravca eurobus, a. s., dosiaľ ukončoval autobusové spoje v obci Milhosť alebo na štátnej hranici Milhosť. Nové spojenie na železničnej stanici v Hidasnémeti nadväzuje na vlaky v smere z alebo do miest Miškovec a Abaújszantó.uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.Počas voľných dní budú zabezpečené autobusové spoje z a do Priemyselného parku Kechnec do Hidasnémeti, avšak tieto autobusy nebudú v Maďarsku nadväzovať na vlaky, informoval Úrad KSK.