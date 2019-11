Košický návrh rozpočtu počíta s výdavkami v sume 219 miliónov eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 29. novembra (TASR) – Ak by sa daň z nehnuteľností nezvýšila, mesto by nedosiahlo vyrovnaný rozpočet a muselo by výrazne znížiť kvalitu a množstvo poskytovaných služieb obyvateľom. Tvrdí to vedenie mesta Košice na svojej webovej stránke. Budúcoročný rozpočet počíta s celkovými výdavkami 219 miliónov eur. Ako uvádza, ak by chceli vyhovieť všetkým, schodok by predstavoval viac ako 65 miliónov eur.Ako uviedol riaditeľ magistrátu Marcel Čop, kým v budúcom roku mali príjmy z podielových daní dosiahnuť okolo deväť miliónov eur navyše, po zmenách pri nezdaniteľnej časti základu dane to budú tri milióny eur. Predložený návrh obsahuje zvýšený príjem z dane z nehnuteľností oproti tomuto roku približne o 9,5 milióna eur a je podmienený schválením novely všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o miestnych daniach. Podľa vedenia mesta sa úpravy sadzieb dotknú hlavne podnikateľov a firiem. Tvrdí, že pri daniach z nehnuteľností stúpnu výdavky bežnej rodine s 3-izbovým bytom priemerne zhruba o jedno euro mesačne. Pri senioroch, sociálne odkázaných občanoch a ZŤP to bude od 5 do 20 centov mesačne.Dosah viacerých zmien zákonov má na mestský rozpočet predstavovať sumu 18 miliónov eur. Napríklad na zvýšenie miezd v oblasti školstva v roku 2020 podľa Čopa budú musieť nájsť z vlastných zdrojov šesť miliónov eur.uviedol.povedal primátor Jaroslav Polaček.Z celkových výdavkov rozpočtu má ísť 70 percent do vzdelávania, takmer 41 miliónov eur do dopravy a na životné prostredie a odpadové hospodárstvo necelých 23 miliónov eur. Na rok 2020 vyčlenili na stavebné úpravy, rekonštrukcie a údržbu komunikácií, mostov a chodníkov okolo 16 miliónov eur. V pláne sú i viaceré rekonštrukcie športovísk či prepojenie Kúpaliska Červená hviezda s Mestskou krytou plavárňou. Financie majú byť okrem iného vyčlenené aj na pripravované predĺženie niektorých cyklochodníkov.Rokovanie mestského zastupiteľstva, na ktorom sa budú poslanci venovať rozpočtu, dani i ďalším bodom, sa začne 12. decembra.