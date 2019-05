Košický okresný súd dal v parkovacej kauze za pravdu spoločnosti EEI

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Košice 23. mája (TASR) – V spore medzi mestom Košice a parkovacou spoločnosťou EEI najnovšie Okresný súd Košice II rozhodol o neodkladnom opatrení v prospech parkovacej firmy. Mestu súd prikázal, aby poskytovalo spoločnosti súčinnosť pri prevádzkovaní verejných platených parkovísk a výbere parkovného na jeho území v zmysle nájomnej zmluvy z roku 2012 a jej dodatkov. Diať sa tak má až do skončenia sa nájomnej zmluvy alebo do právoplatnosti prípadného súdneho rozhodnutia, ktoré by konštatovalo jej neplatnosť.Súd o tom rozhodol uznesením 20. mája.informovala o tom TASR hovorkyňa Anna Pančurová.Mesto prevzalo od 1. januára tohto roka parkovací systém na základe všeobecne záväzného nariadenia, a to napriek nesúhlasu EEI ako prevádzkovateľa parkovacích miest v zóne plateného parkovania. Primátor Jaroslav Polaček označuje nájomnú zmluvu s firmou za neplatnú. Obe strany sa obrátili na súd.reagoval vo štvrtok pre TASR hovorca spoločnosti Peter Hollý.Okresný súd v rozhodnutí prikazuje mestu "Podobné neodkladné opatrenie ako košický súd vydal na základe žaloby EEI ešte vlani na jeseň Okresný súd Bratislava I. Po odvolaní sa mesta však bratislavský krajský súd toto opatrenie pre miestnu nepríslušnosť zrušil. Firma sa tak obrátila na košický súd.K najnovšiemu rozhodnutiu súdu prisľúbil vyjadrenie aj košický magistrát.