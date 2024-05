Košický primátor Polaček neodobril tohtoročný rozpočet, podpísaním by mohli byť porušené pravidlá územnej samosprávy

Zníženie výdavkov

28.5.2024 (SITA.sk) - Primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý) nepodpísal tohtoročný rozpočet. Výkon uznesenia tak ostáva pozastavený.„Pozmeňovacím návrhom bolo schválených 28 zmien oproti pôvodnému návrhu rozpočtu, ktoré významným spôsobom zasahujú do niektorých samosprávnych funkcií a podstatne obmedzia alebo úplne pozastavia ich plnenie, v niektorých prípadoch dokonca predstavujú aj porušenie zákonných povinností mesta," píše sa v odôvodnení nepodpísania uznesenia mestského zastupiteľstva.Podľa odôvodnenia ide najmä o niektoré aktivity, pri ktorých bolo schválené zníženie výdavkov, a to na úkor zvýšenia iných výdavkov. Tie ale podľa zdôvodnenia presahujú zákonné povinnosti mesta a z pohľadu samosprávy nie sú nevyhnuté.Zdôvodnenie tiež argumentuje tým, že ak by Polaček rozpočet podpísal, mohli by byť porušené niektoré časti zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákona o obecnom zriadení, a tiež zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme, i ďalších právnych predpisov.„Uvedené uznesenie je v rozpore s verejným záujmom a zároveň ekonomicky nevýhodné, keďže obmedzuje plnenie niektorých samosprávnych pôsobností a nebola preukázaná účelnosť a efektívnosť časti schválených finančných prostriedkov," uvádza sa v odôvodnení. Poslanci sa opäť stretnú pri prerokúvaní rozpočtu vo štvrtok 30. mája.Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo programový rozpočet mesta na roky 2024 až 2026 na mimoriadnom rokovaní 15. mája. Odsúhlasený bol s viacerými zmenami, ktoré predkladal poslanec Roman Matoušek (Košický klub), ktorý je i predsedom finančnej komisie.Poslanci okrem iného schválili, že primátor Polaček môže vykonávať nutné aktualizácie rozpočtu maximálne do výšky 500-tisíc eur, a to s výnimkou podpoložky Mestské časti v príjmovej časti rozpočtu. Zmenili tiež výšku prostriedkov v niektorých bodoch tohtoročného rozpočtu. Pridali napríklad peniaze na súvislé opravy komunikácií vrátane chodníkov či na starostlivosť o ľudí bez domova.Zaradili tiež do rozpočtu doplatenie sumy vyše 1,4 milióna eur mestským častiam na podielových daniach. Poslanci ale v rámci pozmeňujúceho návrhu znížili sumy v položke marketingu mesta, prostriedky pre košickú ZOO aj pre K13 - Košické kultúrne centrá.V prípade Magistrátu mesta Košice klesla položka mzdy o sumu 600-tisíc eur, a o ďalších 300-tisíc eur sa znižovala aj položka poistné a príspevky do poisťovní.Polaček sa po rokovaní nechcel vyjadriť, či podpíše, alebo nepodpíše uznesenie o rozpočte. „Tu sú už niektoré ich návrhy za hranicou zákonnosti, a toto všetko potrebujem zanalyzovať," uviedol vtedy. Argumentoval aj ohrozením eurofondov.