Košický samosprávny kraj pre koronakrízu očakáva výpadok príjmov presahujúci 22 miliónov eur

Neočakávaný výpadok daňových príjmov

Realizujú úsporné opatrenia

31.5.2020 - Košický samosprávny kraj (KSK) odhaduje výpadok príjmov pre koronakrízu na viac ako 22 miliónov eur. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková. Pred vypuknutím koronakrízy vo februári 2020 prognózovalo Ministerstvo financií SR rast reálneho HDP SR za rok 2020 vo výške 2,2 percenta.Pre Košický samosprávny kraj by to predstavovalo v roku 2020 daňové príjmy vo výške 128,8 milióna eur. Podľa aktuálneho odhadu Európskej komisie z mája 2020 by však reálne HDP SR v roku 2020 malo naopak klesnúť o 6,7 percenta.„Pre Košický samosprávny kraj by to znamenalo neočakávaný výpadok daňových príjmov vo výške 8,6 milióna eur. Navyše výpadok vlastných príjmov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja a tržieb v prímestskej autobusovej doprave by mohol dosiahnuť ďalších 14 miliónov eur,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.Zároveň dodal, že Košickému samosprávnemu kraju vznikli v súvislosti s pandémiou ďalšie mimoriadne výdavky, ktoré sa doposiaľ vyšplhali na takmer pol milióna eur. Vzhľadom na postupné uvoľňovanie reštrikcií zo strany štátu sa podľa Trnku tieto čísla s vysokou pravdepodobnosťou ešte zmenia.„Aktuálne zvažujeme a postupne realizujeme úsporné opatrenia, ktoré majú za cieľ zmierniť negatívny dopad krízy na rozpočet kraja. Čo sa týka konkrétnych zámerov v personálnej politike, k tým sa budeme môcť vyjadriť až po priebežnom vyčíslení skutočných finančných dopadov na rozpočet kraja, a to na základe reálneho vývoja hospodárstva SR a najmä výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktorá je nosným príjmom samosprávy,“ dodal Trnka