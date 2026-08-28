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28. augusta 2026
Košický samosprávny kraj si na Dargove pripomenie 82. výročie vypuknutia Slovenského národného povstania
Tagy: Dargov KSK Košický samosprávny kraj Pamätník osloboditeľov Podujatie Predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) SNP Slovenské národné povstanie výročie SNP
Spomienkové podujatie sa bude konať v areáli Pamätníka oslobodenia a víťazstva na Dargovskom priesmyku. Košický samosprávny kraj (KSK) a Centrum kultúry ...
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28.8.2026 (SITA.sk) - Spomienkové podujatie sa bude konať v areáli Pamätníka oslobodenia a víťazstva na Dargovskom priesmyku.
Košický samosprávny kraj (KSK) a Centrum kultúry Košického kraja si v sobotu 29. augusta na Dargove pripomenie 82. výročie vypuknutia SNP. Ako košická župa uviedla na svojom webe, Dargovský priesmyk je miestom, kde sa história dosiaľ prirodzene stretáva so spomienkou na odvahu a obetu na bojovníkov za slobodu.
Tradičné spomienkové podujatie pri príležitosti výročia SNP sa uskutoční i tento rok, v rámci neho je pripravený Pochod vďaky, pietny akt aj popoludnie plné histórie a kultúry. Spomienkové podujatie sa bude konať v areáli Pamätníka oslobodenia a víťazstva na Dargovskom priesmyku.
„Slovenské národné povstanie nám pripomína, že sloboda, demokracia a odvaha postaviť sa za správnu vec nie sú samozrejmosťou. Práve preto má zmysel vracať sa na miesta, akým je aj Dargovský priesmyk a odovzdávať príbehy hrdinov ďalším generáciám. SNP je dôkazom, že aj v najťažších časoch môže odvaha prevýšiť strach,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.
Program začne v ranných hodinách tradičným Pochodom vďaky na Dargov, jeho účastníci sa na trasu vydajú z viacerých smerov a spoločne vystúpia na Dargovský priesmyk, aby si tam pripomenuli odkaz SNP.
Podujatie bude oficiálne otvorené o 14:00, a to pietnym aktom kladenia vencov, ktorého sa zúčastnia predstavitelia samosprávy, organizácií a verejnosti. Uctia si tak pamiatku padlých i hrdinstvo a obetu všetkých, ktorí bojovali za našu slobodu.
„Popoludňajší program prinesie kultúrne vystúpenia pre všetky generácie. Na pódiu sa predstavia Dychová hudba Vlašanka, skupiny Exotik a Silband. Na svoje si prídu aj rodiny s deťmi, pre ktoré pripravilo Bábkové divadlo Košického kraja predstavenie Neuveriteľný cirkus,” uvádza KSK.
Doplnil, že počas celého dňa bude prístupná pre verejnosť aj Sieň bojovej slávy, ide o prvé autonómne múzeum na Slovensku, ktoré približuje udalosti bojov na Dargovskom priesmyku. Dopoludnia sa pri pamätníku po ceste do Trebišova zastavia aj historické vozidlá Veterán klubu Trebišov, autentickú atmosféru dotvoria prelety lietadiel.
„Dargov nie je len miestom spomienky na významné historické udalosti. Je to priestor, kde môžeme históriu priblížiť ľuďom spôsobom, ktorý je zrozumiteľný a blízky aj mladším generáciám. Aj preto sme minulý rok otvorili Sieň bojovej slávy, ktorá návštevníkom približuje príbehy spojené s Dargovským priesmykom a umožňuje spoznávať históriu tohto miesta počas celého roka. Som rád, že sa aj počas osláv Slovenského národného povstania stáva prirodzenou súčasťou programu a spolu so sprievodnými aktivitami ponúka verejnosti hlbší pohľad na udalosti tohto miesta,“ vraví riaditeľ Centra kultúry Košického kraja Michal Kupec.
Oslavy výročia prinesú aj rozsiahlu interaktívnu expozíciu Klubu vojenskej histórie Svoboda, v porovnaní s vlaňajškom bude výrazne rozšírená. Návštevníctvo si bude môcť prezrieť päť až sedem tematických táborov, ktoré sú venované druhej svetovej vojne, dobovej vojenskej technike, zdravotníckej službe či zázemiu armádnych jednotiek. Expozícia ponúkne aj povojnové exponáty a techniku, medzi nimi ťahač návesov rakiet ZIL 131 či pojazdnú mrazničku NANUK.
„Obdivovať možno aj vozidlá ako Tank LT-38 – jedinú funkčnú repliku svojho druhu na Slovensku, ktorá bude tento rok prvýkrát predstavená na Dargove,” približuje košická župa s tým, že tábory sú sprístupnené už od 27. augusta.
Verejnosť si ich teda môže pozrieť ešte pred hlavným programom osláv. Členovia klubu poskytnú aj odborný výklad v autentických dobových uniformách.
„Návštevníci si budú môcť vyskúšať aj vybrané exponáty vrátane transportu zraneného na vojenských nosidlách či manipulácie s dobovou plynovou maskou. Nebudú chýbať ani sprievodné aktivity pre deti aj dospelých, napríklad fotostena či lukostreľba. Sprievodný program doplní aj prezentácia súčasnej vojenskej techniky profesionálnych vojakov z Trebišova. Záujemcovia sa budú môcť zapojiť do remeselných tvorivých dielní RINK alebo si pozrieť ukážky poskytovania prvej pomoci pripravené Slovenským Červeným krížom,” dodáva KSK.
Župa zdôraznila, že oslavy výročia SNP na Dargove každý rok vytvárajú priestor jednak na dôstojnú spomienku na jednu z najvýznamnejších udalostí slovenských dejín, a jednak na stretnutie ľudí všetkých generácií.
Prepájajú tak úctu k minulosti a poznávanie histórie s kultúrnym programom a aktivitami, ktoré približujú význam Dargovského priesmyku verejnosti.
„Srdečne pozývame širokú verejnosť stráviť tento deň na mieste, ktoré je dodnes symbolom odvahy, obetavosti a boja za slobodu,” uzatvára KSK.
Zdroj: SITA.sk - Košický samosprávny kraj si na Dargove pripomenie 82. výročie vypuknutia Slovenského národného povstania © SITA Všetky práva vyhradené.
Košický samosprávny kraj (KSK) a Centrum kultúry Košického kraja si v sobotu 29. augusta na Dargove pripomenie 82. výročie vypuknutia SNP. Ako košická župa uviedla na svojom webe, Dargovský priesmyk je miestom, kde sa história dosiaľ prirodzene stretáva so spomienkou na odvahu a obetu na bojovníkov za slobodu.
Tradičné spomienkové podujatie pri príležitosti výročia SNP sa uskutoční i tento rok, v rámci neho je pripravený Pochod vďaky, pietny akt aj popoludnie plné histórie a kultúry. Spomienkové podujatie sa bude konať v areáli Pamätníka oslobodenia a víťazstva na Dargovskom priesmyku.
Výstup na Dargovský priesmyk
„Slovenské národné povstanie nám pripomína, že sloboda, demokracia a odvaha postaviť sa za správnu vec nie sú samozrejmosťou. Práve preto má zmysel vracať sa na miesta, akým je aj Dargovský priesmyk a odovzdávať príbehy hrdinov ďalším generáciám. SNP je dôkazom, že aj v najťažších časoch môže odvaha prevýšiť strach,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.
Program začne v ranných hodinách tradičným Pochodom vďaky na Dargov, jeho účastníci sa na trasu vydajú z viacerých smerov a spoločne vystúpia na Dargovský priesmyk, aby si tam pripomenuli odkaz SNP.
Prvé autonómne múzeum na Slovensku
Podujatie bude oficiálne otvorené o 14:00, a to pietnym aktom kladenia vencov, ktorého sa zúčastnia predstavitelia samosprávy, organizácií a verejnosti. Uctia si tak pamiatku padlých i hrdinstvo a obetu všetkých, ktorí bojovali za našu slobodu.
„Popoludňajší program prinesie kultúrne vystúpenia pre všetky generácie. Na pódiu sa predstavia Dychová hudba Vlašanka, skupiny Exotik a Silband. Na svoje si prídu aj rodiny s deťmi, pre ktoré pripravilo Bábkové divadlo Košického kraja predstavenie Neuveriteľný cirkus,” uvádza KSK.
Doplnil, že počas celého dňa bude prístupná pre verejnosť aj Sieň bojovej slávy, ide o prvé autonómne múzeum na Slovensku, ktoré približuje udalosti bojov na Dargovskom priesmyku. Dopoludnia sa pri pamätníku po ceste do Trebišova zastavia aj historické vozidlá Veterán klubu Trebišov, autentickú atmosféru dotvoria prelety lietadiel.
Sedem tematických táborov
„Dargov nie je len miestom spomienky na významné historické udalosti. Je to priestor, kde môžeme históriu priblížiť ľuďom spôsobom, ktorý je zrozumiteľný a blízky aj mladším generáciám. Aj preto sme minulý rok otvorili Sieň bojovej slávy, ktorá návštevníkom približuje príbehy spojené s Dargovským priesmykom a umožňuje spoznávať históriu tohto miesta počas celého roka. Som rád, že sa aj počas osláv Slovenského národného povstania stáva prirodzenou súčasťou programu a spolu so sprievodnými aktivitami ponúka verejnosti hlbší pohľad na udalosti tohto miesta,“ vraví riaditeľ Centra kultúry Košického kraja Michal Kupec.
Oslavy výročia prinesú aj rozsiahlu interaktívnu expozíciu Klubu vojenskej histórie Svoboda, v porovnaní s vlaňajškom bude výrazne rozšírená. Návštevníctvo si bude môcť prezrieť päť až sedem tematických táborov, ktoré sú venované druhej svetovej vojne, dobovej vojenskej technike, zdravotníckej službe či zázemiu armádnych jednotiek. Expozícia ponúkne aj povojnové exponáty a techniku, medzi nimi ťahač návesov rakiet ZIL 131 či pojazdnú mrazničku NANUK.
Odborný výklad v dobových uniformách
„Obdivovať možno aj vozidlá ako Tank LT-38 – jedinú funkčnú repliku svojho druhu na Slovensku, ktorá bude tento rok prvýkrát predstavená na Dargove,” približuje košická župa s tým, že tábory sú sprístupnené už od 27. augusta.
Verejnosť si ich teda môže pozrieť ešte pred hlavným programom osláv. Členovia klubu poskytnú aj odborný výklad v autentických dobových uniformách.
„Návštevníci si budú môcť vyskúšať aj vybrané exponáty vrátane transportu zraneného na vojenských nosidlách či manipulácie s dobovou plynovou maskou. Nebudú chýbať ani sprievodné aktivity pre deti aj dospelých, napríklad fotostena či lukostreľba. Sprievodný program doplní aj prezentácia súčasnej vojenskej techniky profesionálnych vojakov z Trebišova. Záujemcovia sa budú môcť zapojiť do remeselných tvorivých dielní RINK alebo si pozrieť ukážky poskytovania prvej pomoci pripravené Slovenským Červeným krížom,” dodáva KSK.
Výrazná udalosť slovenských dejín
Župa zdôraznila, že oslavy výročia SNP na Dargove každý rok vytvárajú priestor jednak na dôstojnú spomienku na jednu z najvýznamnejších udalostí slovenských dejín, a jednak na stretnutie ľudí všetkých generácií.
Prepájajú tak úctu k minulosti a poznávanie histórie s kultúrnym programom a aktivitami, ktoré približujú význam Dargovského priesmyku verejnosti.
„Srdečne pozývame širokú verejnosť stráviť tento deň na mieste, ktoré je dodnes symbolom odvahy, obetavosti a boja za slobodu,” uzatvára KSK.
Zdroj: SITA.sk - Košický samosprávny kraj si na Dargove pripomenie 82. výročie vypuknutia Slovenského národného povstania © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Dargov KSK Košický samosprávny kraj Pamätník osloboditeľov Podujatie Predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) SNP Slovenské národné povstanie výročie SNP
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