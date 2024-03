Košický samosprávny kraj vyhlásil novú výzvu, na verejnoprospešné projekty prerozdelí až 600-tisíc eur

Rozhýbanie potenciálu Košického kraja

Maximálne 10-tisíc eur pre projekt

Podpora kvality života obyvateľstva

9.3.2024 (SITA.sk) - Košický samosprávny kraj (KSK) vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie pre aktuálny rok. Tento rok prerozdelí na verejnoprospešné projekty sumu 600-tisíc eur.„Aj tento rok môžu oprávnení záujemcovia požiadať o dotáciu na svoje projekty v rámci dotačnej schémy z Výzvy DS/2024, ktoré zlepšia kvalitu života obyvateľom či rozhýbu potenciál Košického kraja,“ avizuje župa na svojom webe. Žiadosti možno predkladať do 5. apríla.„Dotáciu v rámci tejto výzvy možno poskytnúť právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území Košického kraja, alebo ktorí tu pôsobia a vykonávajú svoju činnosť alebo poskytujú služby obyvateľom župy,“ približuje KSK s tým, že dotácia nemôže byť poskytnutá organizáciám v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.Bližšie informácie o výzve môžu žiadatelia nájsť na webe košickej župy. Prostriedky z výzvy budú alokované medzi jednotlivé okresy kraja, a to v závislosti od počtu obyvateľov.Jeden projekt môže získať maximálne 10-tisíc eur, minimálna výška podpory je tisíc eur. Žiadateľ musí pokryť minimálne 10 percent oprávnených výdavkov projektu a dotácia môže predstavovať maximálne 90 percent týchto výdavkov.„Oprávnenými nákladmi sú výdavky vynaložené v období od 01.01.2024 do 31.10.2024, ako nákup spotrebného materiálu a hnuteľných vecí, externé služby, stavebné investície, nákup dlhodobého majetku a pod. Realizácia projektu musí byť ukončená do konca októbra. Žiadateľ musí všetky povinné prílohy zaregistrovať v aplikácii egrant, vytlačiť a doručiť poštou alebo osobne v podateľni na adresu Úradu Košického samosprávneho kraja na Námestí maratónu mieru v Košiciach,“ vysvetľuje KSK.Zámery projektov by mali zlepšovať kvalitu života obyvateľstva v rôznych oblastiach. Ide o životné prostredie, šport, rozvoj vidieka, sociálne veci a zdravotníctvo, ale aj kultúru, podporu vzdelávania, vedy a výskumu či cirkev a náboženstvo.„Župa už v minulosti podporila z dotácií viaceré užitočné projekty, ktoré prispeli k rozvoju vidieka, životného prostredia, športu, sociálnych vecí a ďalších oblastí. Teší ma, že oproti minulému roku sa nám tento rok podarilo nájsť o niečo štedrejší obnos finančných prostriedkov, ktorých alokácia bude spravodlivo rozdelená podľa počtu obyvateľov v konkrétnom okrese,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý).