Košický vyšetrovateľ obvinil 49-ročného muža z nedovoleného ozbrojovania, obchodovania so zbraňami a účasti na terorizme

9.1.2025 (SITA.sk) - Vyšetrovateľ košickej kriminálky obvinil 49-ročného muža z nedovoleného ozbrojovania, obchodovania so zbraňami a účasti na terorizme. Mužovi hrozí v prípade dokázania viny až 15 rokov za mrežami. Informuje o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová „Krajský policajný vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného muža do vyšetrovacej väzby," doplnila.V košickej mestskej časti Dargovských hrdinov v utorok 7. januára zadržali pre podozrenie z terorizmu jednu osobu. Podľa medializovaných informácií by malo ísť o muža so špičkovými vedomosťami z oblasti chémie, ktorý bol už v minulosti obvinený pre zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami a pre zločin poškodzovania a znehodnocovania archeologického dedičstva.Za to skončil s podmienkou, no rokmi sa postupne radikalizoval a jeho činnosť začala vykazovať znaky terorizmu. Policajná akcia pokračovala aj v stredu 8. januára, polícia vykonávala ďalšie procesné úkony, aj domovú prehliadku na Zemplíne.