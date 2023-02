Košický župan Trnka do väzby nejde, súd rozhodoval aj o podnikateľovi Redayovi

19.2.2023 (SITA.sk) - Sudca Špecializovaného trestného súdu neposlal do väzby košického župana Rastislava Trnku . Prokurátor však podal voči rozhodnutiu sťažnosť a tak o celej veci bude ešte rozhodovať Najvyšší súd SR . Podnikateľ Richard Reday, ktorého tiež zadržali v rámci akcie Valentín, do väzby naopak putuje. Národná kriminálna agentúra (NAKA) v rámci akcie Valentín zadržala celkovo sedem osôb a päť z nich obvinila. Špeciálny prokurátor Daniel Lipšič potvrdil, že obvinenia zadržaných osôb sa týkajú kauzy nákupu teplomerov. Zo zoznamu obvinených je pravdepodobné, že to platí aj pre kauzu sypačov