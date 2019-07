Košicské združenie Feman získalo peniaze pre hendikepované deti

Ilustračná foto. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Košice 10. júla (TASR) – Košické Združenie Feman získalo 24.000 eur od Ministerstva kultúry SR na päť projektov, ktorými chce podporiť najmä deti a mládež so zrakovým či sluchovým postihnutím, ľudí z marginalizovaných a znevýhodnených skupín. Projekty sa už začali realizovať a potrvajú do konca tohto roka. Riaditeľ združenia Eduard Buraš povedal, že súčasťou sú tvorivé dielne, semináre, workshopy či koncerty a festivaly, do ktorých chcú zapojiť aj známych umelcov z Košíc.povedal Buraš v stredu v Košiciach. Pokračujúcimi projektmi sú Tmavomodrý svet 2019, Sociálna inklúzia v kultúre osôb so zdravotným postihnutím a znevýhodnených skupín obyvateľstva, Ako nevidiaci menia svet hudby a Svetlo, voda, hudba, tanec, divadlo. Novým projektom je Povediem ťa ku knihe a pamiatkam UNESCO, ktorého cieľom je priblížiť deťom knihu v Braillovom písme o pamiatkach UNESCO a zároveň ich navštíviť.priblížil Buraš. Dodal, že Feman chce pomôcť aj nadaným talentom, ktorí sa možno pre svoj hendikep cítia na okraji hudobného sveta.Účastníkmi projektov sú nevidiace a slabozraké deti a mládež zo Spojenej školy internátnej v Levoči, hlucho-slepé deti a mládež z n. o. Maják v Zdobe pri Košiciach, nevidiaci a slabozrakí mladí dospelí z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Košiciach, DSS v Moldave nad Bodvou, deti z detských domovov či znevýhodnení obyvatelia Spišského Podhradia a okolitých obcí. V rámci sociálnej inklúzie sú novým partnerom združenia košickí seniori.Podľa štatistík žijú na východnom Slovensku približne 1,5 až dve percentá ľudí so zrakovým postihnutím vyššieho stupňa.povedal Buraš a zdôraznil, že zámerom projektov je tento nelichotivý stav aspoň sčasti zmení.Feman prispel na projekty päťpercentnou účasťou.