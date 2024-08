Košík.sk búra mýty o nakupovaní čerstvých potravín online. Aktuálne je k dispozícii 2 miliónom zákazníkov na Slovensku

Pohodlné a výhodné doručenie osloví aj tých, ktorých online nakupovanie doteraz nelákalo

19.8.2024 (SITA.sk) - Slováci si obľúbili možnosť vybaviť svoje veľkonákupy na pár klikov a navyše veľkovýhodne! Postupe objavujú všetky výhody a učia sa využívať množstevné zľavy na viac ako 3500 výrobkov v sekcii "Multikup". Reagujú aj na nové zľavy, ktoré pre nich Košík.sk aktualizuje každú stredu.Online supermarket Košík.sk sa krátko po vstupe na slovenský trh rozbehol vo všetkých avizovaných regiónoch. To, že robiť veľké nákupy online je veľkopohoda, už zistili zákazníci z Bratislavy, Stupavy, Senca, Žiaru nad Hronom, Zvolena, Banskej Bystrice, Žiliny, Nitry, Trnavy, Košíc, Prešova a okolia týchto miest. V Košiciach je dopyt po novej službe dokonca vyšší, ako sa očakávalo, preto Košík.sk pridáva v metropole východu ďalšie auto na dopravu nákupov.Aktuálne si veľkovýber potravín, drogérie, potrieb do domácnosti aj dobrôt pre zvieracích miláčikov užívajú tisíce spokojných zákazníkov a ich počet z mesiaca na mesiac rastie v trojciferných číslach.Kuriéri všetkým zákazníkom doručia 1. nákup zadarmo a túto výhodu si môžu užívať aj počas nasledujúcich 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty však doručovanie zadarmo nekončí! Doručenie bude grátis vždy, keď cena objednávky presiahne 50 EUR. Online nákupy kuriéri doručujú 7 dní v týždni v čase od 7:00 ráno až do 22:00 večer. Unikátnosť služby spočíva v tom, že kuriéri nákup vynesú k dverám aj v prípade, že zákazník býva na najvyššom poschodí. Navyše, v mobilnej aplikácii je možné sledovať aktuálny stav svojej objednávky a polohu kuriéra.Košík.sk plánuje aktuálny sortiment pozostávajúci z viac ako 9-tisíc produktov rozšíriť až na 11-tisíc položiek, aby uspokojil aj toho najnáročnejšieho zákazníka. Obzvlášť prekvapení budú milovníci prvotriedneho mäsa z METRO a čerstvých rýb, ktoré sú k dispozícii pre zákazníkov už od 48 hodín po výlove. Košík.sk spotrebiteľov na Slovensku učí, že vybaviť veľký nákup pohodlne, efektívne, výhodne a kvalitne je možné aj bez toho, aby museli merať cestu do jedného alebo viacerých supermarketov a darí sa to: "Medzi najčastejšie uvádzané bariéry online nakupovania patrí podľa prieskumu realizovaného spoločnosťou BEHAVIO obava o kvalitu čerstvých potravín, ktoré zákazník nevidí naživo. Aj napriek tomu až 50 % objednaného tovaru tvoria práve čerstvé potraviny," potvrdzujeCenová stratégia je nastavená tak, aby veľký nákup obsahujúci ovocie, zeleninu, čerstvé aj trvanlivé potraviny či drogériu stál rovnako alebo menej ako v kamenných supermarketoch. V online supermarkete Košík.sk nájdu zákazníci jednoducho všetko – od ananásu až po žiarovku.Tí, ktorí stále váhajú, si môžu byť istí, že na Košíku možno potraviny v prípade akýchkoľvek pochybností jednoducho reklamovať. V prípade, že doručený tovar nebude zodpovedať popisu alebo vašej predstave o kvalite, ponúka Košík.sk unikátnu možnosť rýchlej online reklamácie na pár kliknutí. Za každú reklamovanú položku vráti Košík zákazníkovi kredity, ktoré bude môcť použiť ako zľavu na ďalší nákup."Chceme ukázať, ako podľa nás vyzerá budúcnosť pohodlného nakupovania a najmä to, že je to štandard, ktorý si môže dovoliť každý. Uvedomujeme si, že množstvo domácností stále nie je úplne pripravených prejsť výlučne na online nakupovanie. Veríme však, že keď Košík vyskúšajú, stane sa ich pravidelným partnerom, na ktorého sa budú môcť vždy spoľahnúť," hovoríPrepravné autá Košíka sú na slovenských cestách ľahko rozpoznateľné, dominuje im fialová farba. "Prajeme si, aby sa náš fialový brand stal synonymom príjemného, výhodného a hlavne pohodlného nakupovania vo veľkom,"