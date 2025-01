Kosová: Kolíková a jej vláda nastavili pravidlá, ktoré dnes kritizujú

2.1.2025 (SITA.sk) - Šéfka Súdnej rady SR Marcela Kosová odmieta tvrdenia opozície o potrebe posilniť postavenie členov rady, ktorí sú tam nominovaní zo strany výkonnej moci, aby nemohli byť svojvoľne odvolávaní. Ako zdôraznila v rozhovore pre agentúru SITA, odvolávanie nominantov výkonnej moci totiž zaviedla samotná opozícia v čase, keď bola pri moci.„Ja si myslím, že žijú v nejakom paralelnom svete, pretože tú právnu úpravu, ústavnú úpravu, prijali oni. To znamená, bol to vládny návrh zmeny ústavy na čele s vtedajšou ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou , ktorá navrhla expresnú zmenu ústavy,“ pripomenula Kosová s tým, že zmena ústavy bola schválená v decembri 2020 s účinnosťou od 1. januára 2021.„Tá zmena ústavy spočívala práve v tom, že sa tam do ústavy vložilo ustanovenie, ktoré hovorí o tom, že vláda, parlament a prezident môžu členov súdnej rady kedykoľvek odvolať. To tam dovtedy nebolo. To je ich výmysel, oni si to ústavnou väčšinou v decembri 2020 schválili,“ zdôraznila predsedníčka súdnej rady.Kosová tiež pripomenula, že keď bol zvolený za prezidenta Andrej Kiska , do šiestich dní odvolal členov súdnej rady, ktorých vymenoval predchádzajúci prezident.„Pani Kolíková, ešte ani nebola vymenovaná vláda, večer predtým obvolala vtedajších zástupcov vlády a parlamentu, že nemajú politickú dôveru koalície a nech sa vzdajú. Tak ja vôbec nechápem, kto má tú odvahu, ak nechcem povedať drzosť, teraz argumentovať tým, že sa politizuje Súdna rada SR,“ dodala Kosová.