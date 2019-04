Kosovčanky repatriované zo Sýrie dali do domáceho väzenia

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Priština 24. apríla (TASR) - Skupinu 26 Kosovčaniek, ktoré minulý týždeň repatriovali zo Sýrie, umiestnili na mesiac do domáceho väzenia. Ženy sú podozrivé z napojenia na extrémistickú organizáciu Islamský štát (IS), informovala agentúra AFP.Súd v kosovskej metropole Priština v stredu uložil domáce väzenie 16 ženám na základe dôvodného podozrenia, že organizovali alebo sa zúčastňovali na vojnových konfliktoch v zahraničí. Zvyšným desiatim ženám navráteným zo Sýrie súd domáce väzenie nariadil ešte v utorok.Kosovo v sobotu ako prvá európska krajina repatriovalo zo Sýrie 110 svojich občanov. Išlo prevažne o manželky a deti džihádistov, ktorí odišli bojovať do sýrskej občianskej vojny.Súčasťou skupiny boli aj štyria dospelí muži, ktorých okamžite po prílete do Prištiny obvinili z účasti na vojnovom konflikte v zahraničí. V prípade usvedčenia im hrozí až 15 rokov väzenia.Kosovský minister spravodlivosti Abelard Tahiri povedal, že ženy a deti repatriované zo Sýrie sú "", ktoré je potrebné reintegrovať do spoločnosti.Sýrske demokratické sily (SDF) podporované Spojenými štátmi minulý mesiac porazili extrémistickú organizáciu Islamský štát (IS) na posledných územiach, ktoré kontrolovala v Sýrii. Počas ofenzívy voči Islamskému štátu SDF zadržali aj stovky zahraničných bojovníkov a teraz požadujú, aby si jednotlivé krajiny vzali svojich občanov späť. Kosovo sa stalo prvou európsku krajinou, ktorá tak urobila.Podľa odhadov by sa malo v Sýrii stále nachádzať okolo 30 bojovníkov z Kosova a 50 kosovských žien a detí, uvádza agentúra AP.