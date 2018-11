Kosovo uvalilo na produkty zo Srbska a z Bosny dovozné clo

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Belehrad 22. novembra (TASR) - Kosovo uvalilo 100-percentné dovozné clo na všetky produkty zo Srbska a z Bosny a Hercegoviny. Urobilo tak v stredu (21. 11.), deň potom, ako Valné zhromaždenie Interpolu odmietlo žiadosť Kosova o vstup do tejto medzinárodnej policajnej organizácie. Proti vstupu Prištiny lobovalo najmä Srbsko, od ktorého Kosovo vyhlásilo v roku 2008 nezávislosť.povedal v stredu po zasadnutí vlády kosovský minister obchodu Endrit Shala. Vláda okrem toho pripravuje zavedenie ďalších opatrení, keďžeProti členstvu Kosova hlasovala aj Bosna a Hercegovina.Rozhodnutie kosovskej vlády nasledovalo len dva týždne po zavedení 10-percentných dovozných ciel na tovary zo Srbska a z Bosny a Hercegoviny. Už vtedy Európska komisia vyzvala Prištinu, aby clá zrušila, keďže odporujú Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode (CEFTA).Okrem uvalenia vysokých ciel kosovská vláda rozhodla aj o zákaze dovozu všetkých produktov, ktoré budú naďalej niesť názovVláda požaduje názov Kosovská republika, čo ale Srbsko a Bosna a Hercegovina neuznávajú.Srbský minister obchodu Rašim Ljajič varoval, že krok Kosova. Prištinu na okamžité zrušenie ciel vyzvala aj komisárka Európskej únie pre zahraničné záležitosti Federica Mogheriniová, podľa ktorej to bolo jednoznačné porušenie pravidiel CEFTA.Kosovo už pred dvomi týždňami uvalilo 10-percentné dovozné clá na srbské a bosnianske produkty s tým, že tieto krajiny rôznymi opatreniami blokujú jeho export. Navyše, oba štáty robia všetko preto, aby bránili uznaniu Kosova inými krajinami.Podľa oficiálnych údajov dosiahol srbský export do Kosova minulý rok okolo 440 miliónov eur, zatiaľ čo dovoz z Kosova mal hodnotu asi 21 miliónov eur. Bosna a Hercegovina vyviezla do Kosova vlani tovar zhruba za 80 miliónov eur.