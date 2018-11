Kosovská vláda odmenila futbalový tím za úspech v Lige Národov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Priština 21. novembra (TASR) - Kosovská vláda rozhodla o finančnej odmene 500.000 eur pre futbalovú reprezentáciu, ktorá sa stala víťazom 3. skupiny D-divízie Ligy národov a zabezpečila si tak aj miestenku v play off LN o účasť na ME 2020.Kosovo, ktoré vyhlásilo nezávislosť od Srbska v roku 2008, je iba od roku 2016 členom UEFA a FIFA.Postup do C-divízie, resp. účasť v play off LN si Kosovo zabezpečilo v utorok triumfom 4:0 nad Azerbajdžanom, ktorý zariadil hetrik Arbera Zeneliho, 23-ročného stredopoliara holandského Heerenveenu.