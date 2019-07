Kosovský expremiér vypovedal pred tribunálom pre vojnové zločiny

Ramush Haradinaj, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Haag 24. júla (TASR) - Kosovský expremiér Ramush Haradinaj, ktorý sa len minulý týždeň vzdal funkcie, predstúpil v stredu pred haagsky osobitný súd pre Kosovo (KSC), kam ho predvolali na výsluch. Informovala o tom agentúra AP.Haradinaj bol počas vojny v Kosove veliteľom Kosovskej oslobodzovacej armády (UČK). Na čele kosovskej vlády pôsobil v rokoch 2004-05 a 2017-19.Funkcie sa vzdal 19. júla tohto roku po tom, ako predvolali vypovedať pred uvedený haagsky tribunál pre vojnové zločiny v Kosove. Sám to zdôvodnil tým, že sa chce do Haagu dostaviť ako radový občan. Zdôraznil pritom, že má vypovedať ako podozrivý, a nie ako obvinený.Osobitný súd pre Kosovo (KSC) bol vytvorený v roku 2015 s cieľom stíhať bojovníkov UČK podozrivých z vojnových zločinov spáchaných počas vojny v Kosove v rokoch 1998-99. Tento dočasný tribunál, s ktorého vznikom Priština súhlasila po tlaku Spojených štátov a Európskej únie, je súčasťou kosovského justičného systému, sídli však v holandskom Haagu a má zahraničný personál.Podľa agentúry AP Haradinaj vošiel v stredu do sídla KSC v Haagu bez toho, aby poskytol vyjadrenie novinárom čakajúcim pred budovou. Predstavitelia súdu odmietli výsluch kosovského expremiéra akokoľvek komentovať.Ramusha Haradinaja už v minulosti opakovane súdil vtedajší Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu (ICTY), ktorý ho však dvakrát oslobodil spod všetkých obvinení z vojnových zločinov.Pred nový osobitný súd pre Kosovo (KSC) predvolali podľa správ médií už asi tri desiatky bývalých členov UČK, ani jedného z nich však zatiaľ oficiálne neobvinili.