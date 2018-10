Kostarické orgány zadržali rumunskú političku odsúdenú za korupciu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bukurešť 4. októbra (TASR) - Polícia v Kostarike zadržala rumunskú političku Elenu Udreovú, ktorá ušla do tejto stredoamerickej krajiny predtým, ako ju vo vlasti odsúdili za úplatkárstvo a zneužitie verejnej funkcie. Informovala o tom vo štvrtok tlačová agentúra AP.Kostarická pobočka Interpolu podľa nej uviedla, že Udreovú, bývalú rumunskú ministerku regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, zadržali v stredu v kostarickom hlavnom meste San José. Udreovej advokát Veronel Radulescu však vyjadril predpoklad, že nebude vydaná do vlasti, keďže nedávno porodila dieťa.povedal vo štvrtok v Bukurešti.Udreová budovala úspešnú politickú kariéru z veľkej časti vďaka prepojeniu s vtedajším rumunským prezidentom Traianom Basescom, komentovala AP.Prokuratúra dospela k záveru, že ministerka v roku 2011 protizákonne použila prostriedky svojho rezortu na sponzorovanie boxerského podujatia a okrem toho brala desaťpercentné provízie zo zápasníckych kontraktov. Vlani v marci jej za to súd uložil šesťročný trest odňatia slobody.Udreová popierala, že by pochybila, a požadovala zopakovanie procesu. V júni tohto roka však najvyšší súd potvrdil vlaňajší rozsudok.Udreová požiadala v Kostarike o politický azyl.