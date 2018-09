Kostol nad Úhornou je vďačnosťou za uzdravenie už viac ako 200 rokov

V rázovitej prírode nad obcou Úhorná v okrese Gelnica sa nachádza pútnické miesto zasvätené Panne Márii Snežnej. Kadiaľ sa majú pútnici vybrať na cestu označuje tabuľka aj biele kamene, ktorými je cesta vysypaná. Veriaci tu chodia už viac ako 200 rokov. Do fliaš si naberajú vodu, ktorá má podľa nich liečivé účinky. Foto: TASR - Diana Semanová Foto: TASR - Diana Semanová

Úhorná/Smolník 16. septembra (TASR) – V rázovitej prírode nad obcou Úhorná v okrese Gelnica sa nachádza pútnické miesto zasvätené Panne Márii Snežnej. Kadiaľ sa majú pútnici vybrať na cestu, označuje tabuľka aj biele kamene, ktorými je cesta vysypaná. Veriaci sem chodia už viac ako 200 rokov. Do fliaš si naberajú vodu, ktorá má podľa nich liečivé účinky.Veriaci sa stretávajú pod vrchom Hekerová, aby načerpali duševnú silu. Nechodia sem len v skupinkách, na ceste možno stretnúť aj osamoteného pútnika, ktorý sa prišiel modliť, rozjímať, rozmýšľať o živote, či spomínať.Ako pre TASR povedal farár Ján Kundrík, ktorý pôsobil vo farnosti Smolník, pod ktorú Úhorná spadá, je to zvláštne miesto. „uviedol. Pôvodná drevená kaplnka v Úhornej bola posvätená v roku 1813.uviedol Kundrík. „Prosil Pannu Máriu o svoje uzdravenie a sľúbil jej, že ak sa uzdraví, priamo pri prameni jej postaví kaplnku,“ uviedol farár. Dodal, že Herkov zdravotný stav sa zlepšil, a tak svoj sľub splnil. Do kaplnky vložil aj dvojmetrovú sochu Panny Márie. Neskôr sa tu z jeho iniciatívy začal budovať aj nový kostol.Ako povedal, Herko bol vtedajším politickým režimom prenasledovaný a napriek tomu, že dal kostolík vybudovať, mal doň vstup zakázaný.opísal Kundrík.Najmä počas odpustovej slávnosti prichádza na toto pútnické miesto množstvo ľudí. Tento rok ich prišlo asi 2300.povedal farár zo Smolníka Martin Keruľ. Atmosféru púte podľa jeho slov dotvára aj krížová cesta. Spolu 14 zastavení smeruje od kaplnky do lesa k spomínanému žaláru, v ktorom je uložená socha bičovaného Krista.Voda vytekajúca z prameňa pri kaplnke má podľa domácich liečivé účinky.poznamenal Kundrík.Pútnické miesto nad Úhornou pripomína aj tragickú haváriu autobusu, v ktorom sa viezli veriaci smerujúci na toto miesto. V roku 2003 si vyžiadala 13 obetí a 25 zranených z obcí Poproč a Rudník z okresu Košice-okolie a Bojná v okrese Topoľčany.