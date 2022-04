Kotleba nedostane odstupné vo výške troch platov, „poďakovať“ sa môže Mazurekovi a Dostálovi

Zákon o platových pomeroch

Mazurek odstupné dostal

13.4.2022 (Webnoviny.sk) - Marianovi Kotlebovi nielenže neostane poslanecký mandát, ale nedostane ani odstupné vo výške troch mesačných platov ako ostatní poslanci. Môže za to poďakovať svojmu bývalému parťákovi Milanovi Mazurekovi. A trochu aj mne.Na sociálnej sieti to napísal štátny tajomník ministerstva spravodlivosti Ondrej Dostál (nom. SaS) v súvislosti s právoplatným odsúdením poslanca parlamentu a predsedu strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) Mariana Kotlebu v kauze šekov s nacistickou symbolikou.Podľa zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov patrí poslancovi plat ešte dva mesiace po zániku poslaneckého mandátu, ak bol poslancom najmenej päť mesiacov a menej ako päť rokov alebo tri mesiace, ak bol poslancom aspoň päť rokov.„Keďže bol Kotleba poslancom šesť rokov, za normálnych okolností by mal nárok na trojmesačné ,odstupné’. Keby mu napríklad mandát zanikol voľbami, po ktorých by sa už jeho fašistická strana nedostala do parlamentu,“ povedal Dostál.Pripomenul, že Kotleba nedostane nič preto, že v zákone je od roku 2019 výnimka, podľa ktorej nárok na „odstupné“ nemajú poslanci, ktorým mandát zanikol právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za nedbanlivostný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody.Kotlebov prípad patrí do prvej kategórie. „Výnimka sa do zákona dostala vďaka Kotlebovmu vtedajšiemu kolegovi Mazurekovi, ktorý bol odsúdený za rasistické reči, ktorými sa dopustil úmyselného trestného činu hanobenia rasy, národa a presvedčenia a bol odsúdený na peňažný trest. Mandát mu síce zanikol, ale dvojmesačné ,odstupné’ dostal,“ priblížil štátny tajomník.Dodal, že spolu s kolegami z klubu Sloboda a Solidarita presadil novelu zákona, ktorou sa do zákona dostala výnimka o odstupnom. Najvyšší súd SR 5. apríla tohto roka v kauze šekov zrušil nepodmienečný trest štyri roky a štyri mesiace väzenia, ktorý ešte v roku 2020 uložil Kotlebovi Špecializovaný trestný súd . Najvyšší súd opozičného poslanca nanovo uznal za vinného, uložil mu nižší trest, a to šesť mesiacov s podmienečným odkladom na jeden rok a šesť mesiacov.