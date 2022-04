Kotleba sa chce zúčastniť na rokovaní parlamentu, podľa Grendela ide o prejav zúfalstva

26.4.2022 (Webnoviny.sk) - Zákony platia pre všetkých – jeden z obľúbených sloganov Mariana Kotlebu . Ale keď sa to začne týkať jeho, zrazu to neplatí. V utorok to bude z jeho strany ukážka toho, že zákony platia pre všetkých, len pre Mariana Kotlebu nie.Na sociálnej sieti to napísal podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽaNO). Kotleba na sociálnej sieti uviedol, že „doteraz mi neprišlo nič ohľadom straty môjho poslaneckého mandátu, tak ja mám za to, že môj mandát stále platí“. Preto sa chce v utorok zúčastniť rokovania Národnej rady SR Najvyšší súd SR poslanca Kotlebu (ĽSNS) 5. apríla právoplatne uznal za vinného, uložil mu trest šesť mesiacov s podmienečným odkladom na jeden rok a šesť mesiacov. Mandát poslanca podľa Ústavy SR zaniká dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol poslanec odsúdený za úmyselný trestný čin.„Hecovať ľudí proti ,systému ‘ za to, že Národná rada SR bude dbať na dodržiavanie Ústavy SR ako najvyššieho zákona v štáte, je prejav zúfalstva človeka, ktorý odmieta niesť zodpovednosť za svoje skutky a v záujme preferencií svojej strany je ochotný otvorene porušiť svoje vlastné deklarované zásady o rovnosti pred zákonom,“ uviedol Grendel.