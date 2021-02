Kotlebovci by v parlamente chýbali, OĽaNO je v prieskume tretie a progresívci sú za Smerom-SD

12.2.2021 - Voľby do Národnej rady SR by vo februári vyhrala strana Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD), ktorú by volilo 25 percent voličov. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky agentúry AKO, ktorý uskutočnila 8. až 11. februára formou telefonického dopytovania na vzorke 1 000 respondentov.

Za ľudí a Sme rodina na hranici zvoliteľnosti

KDH a kotlebovci by do parlamentu neprešli

Politická strana Percentá rozhodnutých voličov, február 2021 Počet mandátov v NR SR,február 2021 Hlas-SD 25,0% 47 SaS 15,1% 28 OĽaNO 13,8% 26 Smer-SD 8,5% 16 Progresívne Slovensko 7,2% 14 Za ľudí 5,4% 10 Sme rodina 5,1% 9 KDH 4,9% Kotlebovci - ĽSNS 3,8% SNS 2,3% SMK 2,0% Vlasť 1,8% Dobrá voľba 1,6% MKO 0,8% Most-Híd 0,8% Spolu - občianska demokracia 0,7% Maďarské fórum 0,7% Socialisti.sk 0,3% Strana zelených 0,2%

Druhá v poradí by skončila strana Sloboda a Solidarita (SaS), ktorej by svoj hlas odovzdalo 15,1 percenta opýtaných.Na treťom mieste by sa umiestnilo hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) so ziskom 13,8 percenta hlasov. V tlačovej správe o tom informoval výkonný riaditeľ agentúry Václav Hřích.Na ďalších miestach by sa umiestnili strany Smer – sociálna demokracia (8,5%), Progresívne Slovensko (7,2%), Za ľudí (5,4%) a Sme rodina (5,1%).Pred bránami parlamentu by ostalo Kresťanskodemokratické hnutie (4,9%), Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (3,8%), Slovenská národná strana (2,3%), Strana maďarskej komunity (2%), Vlasť (1,8%), Dobrá voľba (1,6%), Maďarská komunitná spolupatričnosť (0,8%), Most-Híd (0,8%), Spolu - občianska demokracia (0,7%), Maďarské fórum (0,7%), Socialisti.sk (0,3%) a Strana zelených (0,2%).Voliť by nešlo 19,5 percenta respondentov, 3,5 percenta nechcelo odpovedať a 16,1 percenta nevedelo, koho by išli voliť.Hřích upozornil, že v odpovediach zaznamenali aj výroky, že by šiel voliť „stranu Mazureka/Uhríka“. Táto odpoveď bola zaradená medzi odpovede „neviem, koho by som išiel voliť“, keďže tento subjekt ešte neexistuje. Podľa neho to ale signalizuje možné štiepenie voličskej základne strany Kotlebovci - ĽSNS. Prieskum sa konal po oznámení ich odchodu.