Kotlebovec Šimko podľa mimovládky Transparency zneužíva Gemerské zvesti vo svoj prospech

Šimkova kritika poslancov

4.2.2020 (Webnoviny.sk) - Primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko za stranu Kotlebovci - Ľudová strana naše Slovensko (ĽSNS) zneužíva dvojtýždenník mesta Gemerské zvesti vo svoj prospech. Uvádza to mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS) na sociálnej sieti.Starosta podľa TIS v mestských novinách kritizuje pre údajnú nekompetentnosť a zaujatosť mestských poslancov, vrátane tých, ktorí práve kandidujú v parlamentných voľbách za maďarskú stranu Spolupatričnosť a stranu Za ľudí.Mestskí poslanci, ktorých v novinách primátor kritizuje, nemajú priestor na vyjadrenie. Šimko o nich pritom napríklad píše, že „väčšina týchto poslancov nie je dostatočne pripravená, nevyužíva odbornú a profesionálnu argumentáciu". Alebo tiež, že „niektorým z nich nechýba mimoriadne veľké ego, ktoré bráni vnímať situáciu odborne a racionálne".„Noviny sa tiež venujú aktuálnym politickým udalostiam tak, ako to nerobia v žiadnych iných mestom vydávaných novinách na Slovensku. V rámčeku vedľa primátorovho príhovoru kritizujú noviny v nepodpísanom texte návštevu miestnych poslancov u Vladimíra Ledeckého v Špišskom Hrhove,“ píše TIS.V najnovšom stĺpčeku Na Margo, ktorý je umiestnený na prvej strane dvojtýždenníka aj na hlavnej webovej stránke mesta, noviny kritizujú opozíciu za oponentúru voči kotlebovcom. Píše sa v ňom napríklad, že „nestotožňovanie sa s fašistickou ideológiou je ľahko dokázateľné, no vyliečiť sa z náklonnosti k homosexualite alebo z drogovej závislosti, bude asi náročnejšie".Časopis mesta je bezplatne distribuovaný do 9-tisíc domácností v Rimavskej Sobote. Jeho výroba a distribúcia sú financované mestom.Gemerské zvesti boli podľa hodnotenia Transparency druhé najhoršie mestské noviny v roku 2018, najmä kvôli šíreniu propagandy vedenia mesta. Samotná Rimavská Sobota skončila v rebríčku sto miest v transparentnosti na 95. mieste. Šimko je primátorom mesta už po tretíkrát.TIS je nezisková mimovládna organizácia založená v roku 1998 so sídlom v Bratislave. Patrí k celosvetovému protikorupčnému hnutiu Transparency International s pobočkami vo viac než sto krajinách sveta.