Kouč Calzona vyradil z kádra národného tímu šiestich hráčov a rozhodol o konečnej nominácii na ME vo futbale 2024

Brankári: Martin Dúbravka (Newcastle United/Angl.), Marek Rodák (FC Fulham/Angl.), Henrich Ravas (New England Revolution/USA),



Obrancovia: Peter Pekarík (Hertha Berlín/Nem.), Sebastián Kóša (Spartak Trnava), Norbert Gyömbér (US Salernitana 1919/Tal.), Denis Vavro (FC Kodaň/Dán.), Milan Škriniar (Paríž Saint-Germain/Fr.), Adam Obert (Cagliari Calcio/Tal.), Dávid Hancko (Feyenoord Rotterdam/Hol.), Vernon De Marco (Hatta Club/SAE),



Stredopoliari: Matúš Bero (VfL Bochum/Nem.), Juraj Kucka (ŠK Slovan Bratislava), Tomáš Rigo (Baník Ostrava/ČR), Patrik Hrošovský (KRC Genk/Belg.), Stanislav Lobotka (SSC Neapol/Tal.), Ondrej Duda (Hellas Verona/Tal.), László Bénes (Hamburger SV/Nem.),



Útočníci: Dávid Ďuriš (Ascoli Calcio/Tal.), Tomáš Suslov (Hellas Verona/Tal.), Ivan Schranz (Slavia Praha/ČR), Róbert Boženík (Boavista Porto/Portug.), David Strelec (ŠK Slovan Bratislava), Ľubomír Tupta (Slovan Liberec/ČR), Leo Sauer (Feyenoord Rotterdam/Hol.), Lukáš Haraslín (AC Sparta Praha/ČR)



7.6.2024 (SITA.sk) -Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona v piatok podvečer vyradil z kádra pre majstrovstvá Európy v Nemecku dovedna šesť hráčov.Z 32-členného menoslovu v súvislosti s očakávaniami vypadol Michal Tomič , obranca Slavie Praha totiž má zdravotné problémy.Okrem neho na kontinentálny šampionát nepocestujú ani brankár Dominik Takáč , ďalší bek Matúš Kmeť, stredopoliari Dominik Hollý Jakubom Kadákom a útočník Róbert Polievka , ktorí boli súčasťou tímu na sústredení v rakúskom Bad Erlachu.V nedeľu 9. júna absolvujú Slováci generálku na ME, v Trnave na Štadióne Antona Malatinského si zmerajú sily s výberom Walesu."Rozhodnutie padlo a teraz myslíme už len na Euro," vyhlásil kouč Calzona pri zverejnení nominácie a poznamenal, že rozhodnutie v jeho hlave padlo až v piatok ráno. Hráčom ju oznámil spoločne.Do Nemecka berie troch brankárov, ôsmich obrancov, siedmich stredopoliarov a ôsmich útočníkov. Zo slovenskej ligy na turnaj cestujú obranca Sebastián Kóša , stredopoliar Juraj Kucka a útočník Dávid Strelec "Mal som veľa myšlienok, ale snažil som sa rozhodovať čo najlepšie pre reprezentáciu. Mrzí ma, že niektorí musia zostať doma, ale pri oznámení hráčom som povedal, že všetci boli medzi 32 najlepšími na Slovensku," uviedol kouč Calzona a pokračoval: "Mali sme veľa otáznikov, preto sme čakali do posledného možného okamihu. Chlapci veľmi vyrástli a dostali ma do ťažkostí. Rozhodovali úplné maličkosti. Polievka bol jeden z nich, rovnako aj Kadák. Do posledného momentu som mal nejaké otázniky. Týka sa to aj Kmeťa, ktorý sa každým zrazom zlepšuje. Idem na Euro, kde sa stretneme s najlepšími výbermi na kontinente. Hráči, ktorí s nami nejdú, možno ešte nie sú na takej úrovni, aby sa mohli porovnávať s najlepšími. Som však veľmi spokojný s tým, čo sme za ostatných 22 mesiacov spravili. Ideme na ME so šiestimi hráčmi do 23 rokov, na prechádzajúcom Eure boli dvaja. Rád pracujem s mladíkmi, netreba mať strach dať im šancu."K vyradeniu útočníka Polievku poznamenal: "Rozhodnutia sa robia na základe charakteristík hráčov. Roba som videl trochu v ťažkostiach, ale je to hráč, s ktorým rátame do budúcnosti. Povedal som aj jemu, že ho nevidím v top forme. Na ME musíme ísť s hráčmi v najlepšej možnej forme. Preto sa do tímu nedostal."Taliansky kouč sa vyjadril aj na adresu ďalších vyradených hráčov."Jakuba Kadáka skúšame na novej pozícii, kde hrávajú Lobotka či Hrošovský. Podľa mňa je to jeho ideálny post, ale teraz sú na ňom skúsenejší futbalisti. Pokiaľ bude tvrdo pracovať, môže byť v budúcnosti v reprezentácii. Škoda, že sme nemali teraz pred ME šancu na viac prípravných duelov, aby hráči dostali viac šancí ukázať sa. Matúš Kmeť ešte do vlaňajška hral na krídle, na novom poste má za sebou len jednu sezónu. Preto potrebuje ešte čas, aby sa na tomto poste zlepšil, najmú v defenzívnej fáze. Je to výborný chalan a v budúcnosti by mohol byť viac využívaný. S Dominikom Hollým som spokojný, je fyzicky veľmi dobre pripravený. Musí sa zlepšiť technicky, v klube musí trénovať viac. Hráči musia pochopiť, že na sebe musia pracovať viac ako na tímových tréningoch, aby odstránili svoje slabšie stránky. Ako príklad uvediem moje pôsobenie v Neapole. Do tréningového centra som prichádzal ráno o ôsmej a našiel som tam Lobotku. A bol to on, ktorý odchádzal posledný z toho centra. Keď dokáže takto na sebe pracovať taký elitný hráč vo svojom veku, tak to by mali robiť mladší hráči, ak chcú hrať na takej úrovni ako Lobotka," zhodnotil Calzona.Doplnil, že po výbere hráčov sa necíti lepšie, pretože ich má rad. Dodal tiež, že vyradení hráči síce nejdú na ME, ale stále súčasťou reprezentácie."Sme družstvo, ktorý musí hrať ako tím. Naša sila môže spočívať v tom, že budeme jednotní. Máme vo výbere skúsenejších hráčov v kvalitných tímoch, ale aj futbalistov, ktorí nehrajú v ligách a klubov prvého sledu. Jediná šanca, ako dosiahnuť niečo na turnaji, je, že musíme byť ako jeden súdržný tím," priznal taliansky kormidelník.Na európskych majstrovstvách sa slovenskí futbalisti predstavia v základnej E-skupine a ich súpermi budú postupne Belgičania (pondelok 17. júna o 18.00 h vo Frankfurte nad Mohanom), Ukrajinci (piatok 21. júna o 15.00 h v Kolíne nad Rýnom) a Rumuni (streda 26. júna o 18.00 h vo Frankfurte nad Mohanom).