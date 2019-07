Kouč DAC Hyballa: Grécky futbal je pred slovenským,ale ideme postúpiť

Na archívnej snímke tréner Dunajskej Stredy Peter Hyballa. Foto: TASR - Dušan Hein Foto: TASR - Dušan Hein

Dunajská Streda 26. júla (TASR) - Futbalisti DAC Dunajská Streda potvrdili, že sa im v európskych súťažiach na domácom štadióne nedarí. Vo štvrtkovom prvom zápase 2. predkola Európskej ligy UEFA 2019/20 podľahli gréckemu Atromitosu Atény 1:2. Na budúci týždeň majú v odvete náročnú úlohu v snahe otočiť stratu a preniknúť do ďalšej fázy.DAC doma v európskych súťažiach čaká na výhru ešte od sezóny 1987/1988, keď zdolal Young Boys Bern 2:1 vo vtedajšom Pohári víťazov pohárov (PVP). Potom prišli prehry s Östers IF, Bayernom Mníchov, Austriou Salzburg a Dinamom Minsk v Pohári UEFA, resp. EL. V tejto sezóne zverenci Nemca Petra Hyballu v 1. predkole doma remizovali 1:1 s Cracoviou Krakov a po remíze 2:2 po predĺžení v odvete prešli do 2. predkola.Vo štvrtok padli všetky góly už v prvom polčase. Na úvodný zásah Javiera Umbidesa ešte odpovedal krásnou strelou Kristopher Vida. Rozhodujúci gól však strelil krátko pred prestávkou Georgios Manoussos. Odveta je na programe o týždeň 1. augusta o 19.00 SELČ v Aténach. Kým v predchádzajúcich zápasoch Dunajskej Strede vyšli najmä druhé polčasy, tentoraz hrala lepšie v tom prvom.povedal lodivod Dunajskej Stredy.Domáci nastúpili s úplne novým zložením stredu obrany. Proti Cracovii ešte hral slovenský reprezentant Ľubomír Šatka, ale po postupe už putoval do Lechu Poznaň. Proti Atromitosu vedľa Dominika Kružliaka prvýkrát nastúpil Matej Oravec. Ten síce nesklamal, ale stále sa potrebuje viac zžiť so spoluhráčmi.dodal Hyballa.Oravec si v žlto-modrom drese odkrútil debut.skonštatoval 21-ročný obranca.Autorom domáceho gólu bol Kristopher Vida, ktorý nastúpil už v 30. minúte a o päť minút neskôr nechytateľnou strelou prekonal brankára hostí. Maďarský krídelník neskrýval po zápase sklamanie, ale pred odvetou vôbec nehádže flintu do žita:zhodnotil K. Vida a dodal: