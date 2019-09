Kouč futbalistov Španielska Moreno s radosťou uvoľní miesto Enriquemu

Luis Enrique, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 3. septembra (TASR) - Tréner španielskej futbalovej reprezentácie Robert Moreno rád prenechá svoju funkciu Luisovi Enriquemu v prípade, že by sa niekedy rozhodol pokračovať v práci pri národnom tíme. Uviedol to na utorňajšej tlačovej konferencii pred kvalifikačnými duelmi ME 2020 proti Rumunsku a Faerským ostrovom.Luis Enrique odstúpil z postu reprezentačného trénera v júni tohto roka, pretože jeho 9-ročná dcéra Xana bojovala s rakovinou kostí. Minulý týždeň zákernej chorobe podľahla. Moreno je blízky spolupracovník Enriqueho už od roku 2011, keď pôsobil v úlohe jeho asistenta v AS Rím, Celte Vigo, FC Barcelona a naposledy aj v reprezentácii Španielska.povedal pre španielske médiá Moreno, ktorý sa prvýkrát v úlohe hlavného kouča Španielov objavil dočasne už v marci. Enrique vtedy nemohol viesť tím v dueli s Maltou, keď sa dozvedel o ochorení dcéry.dodal Moreno.Španieli sa ako stopercentný líder F-skupiny vo štvrtok predstavia v Rumunsku, v nedeľu privítajú na domácej pôde Faerské ostrovy.