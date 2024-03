Kouč Rakúska pred duelom na Slovensku vylúčil z kádra troch reprezentantov, dôvodom bolo ich homofóbne správanie

Nakrútili ich pri homofóbnom skandovaní

Prednášky o problematike diskriminácie

12.3.2024 (SITA.sk) - Tréner rakúskej futbalovej reprezentácie Ralf Rangnick vyradil pred marcovým asociačným termínom z reprezentačného kádra troch hráčov, pretože minulý mesiac po viedenskom derby spievali homofóbne chorály.Hráči Rapidu Viedeň Marco Grüll, Guido Burgstaller a Niklas Hedl neboli zaradení do Rangnickovej nominácie na medzištátne prípravné stretnutia proti Slovensku (23. marca v Bratislave) a Turecku (26. marca vo Viedni) po tom, ako ich nakrútili pri homofóbnom skandovaní po víťazstve nad Austriou Viedeň z 25. februára.„Toto je niečo, čo nebudem tolerovať v tíme, kde som trénerom, či už je to v klube alebo v národnom mužstve,“ povedal Rangnick, keď v pondelok večer oznámil svoju nomináciu na spomenuté zápasy. Bývalý tréner Manchestru United a Lipska povedal, že vylúčenie tria hráčov nie je trvalé a ponechal otvorenú možnosť, že by mohli byť nominovaní na tohtoročné majstrovstvá Európy v Nemecku.„V takom prípade očakávam, že chlapci budú brať tento problém vážne a pochopia, čo to znamená pre ľudí, keď sú takýmto spôsobom verejne urážaní alebo diskriminovaní,“ povedal Rangnick a dodal, že s hriešnikmi mal vážny telefonický rozhovor.Grüll, Burgstaller a Hedl boli medzi piatimi hráčmi Rapidu Viedeň, ktorých vedenie rakúskej I. bundesligy minulý týždeň potrestalo zákazom činnosti. Rovnaký trest dostal tiež výkonný riaditeľ Rapidu Steffen Hofmann a asistent trénera Stefan Kulovits. Všetci sa navyše musia zúčastniť na prednáškach o problematike diskriminácie.