Kouč Realu Madrid Zinedine Zidane ešte netuší, či zranený Eden Hazard pôjde na operáciu

25.2.2020 (Webnoviny.sk) - Tréner španielskeho futbalového klubu Real Madrid Zinedine Zidane ešte s určitosťou nevie povedať, či jeho belgického útočníka Edena Hazarda čaká operácia. Belgičanovi totiž lekári diagnostikovali prasklinu v členku a následne aj zlomeninu ihlice na pravej nohe.Zranil sa vo víkendovom súboji proti Levante, v ktorom Real prehral 0:1. Zidane tiež stále nepozná ani dĺžku rekonvalescencie Hazarda."Môžem povedať iba to, že celá situácia Edana to neteší. Chcel sa totiž vrátiť čo najskôr, no teraz ho čaká dlhšia pauza. Je to pre neho komplikovaná chvíľa. Chce hrať a teraz nemôže. Vidím v jeho očiach, že je z toho nešťastný," poznamenal Zidane.Hazard sa pritom do zostavy Realu vrátil po troch mesiacoch liečby predchádzajúceho zranenia a opäť utrpel zdravotnú indispozíciu.Hazard má v tejto sezóne veľkú smolu na zranenia. Dokopy odohral za Real Madrid iba pätnásť súťažných duelov a len raz sa zapísal do streleckej listiny. Stalo sa tak ešte 5. októbra, keď pri víťazstve 4:2 skóroval do siete Granady."Teraz netuším, aké budú ďalšie kroky. Možno to bude operácia, čo by ho vyradilo z hry do konca sezóny," poznamenal Zidane pred stredajším prvým duelom osemfinále Ligy majstrov proti Manchestru City . Real čaká počas víkendu ďalší dôležitý zápas, keď v El Clásicu doma privíta FC Barcelona