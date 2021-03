Kouč reprezentácie Tarkovič na Škriniara radšej nečaká, povolal Holúbeka z Piastu Gliwice

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.3.2021 (Webnoviny.sk) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Štefan Tarkovič sa rozhodol dodatočne povolať do kádra pre marcové zápasy proti Cypru, Malte a Rusku v rámci kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta v Katare ďalšieho obrancu - Jakuba Holúbeka z poľského Piastu Gliwice. Informoval o tom oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Keďže situácia ohľadne zadáka talianskeho Interu Miláno Milana Škriniara sa vyjasní najskôr v pondelok, 48-ročný rodák z Prešova donominoval spomenutého Holúbeka. Niekdajší hráč Žiliny a Trenčína sa má hlásiť už na nedeľňajšom zraze v Senci.Keďže u štyroch hráčov Interu Miláno - brankára Samira Handanoviča, obrancov Danila D'Ambrosia a Stefana de Vrija aj stredopoliara Matíasa Vecina, zistili prítomnosť koronavírusu, musia všetci zvyšní hráči A-mužstva zostať doma v povinnej karanténe."Tým, ktorí boli nominovaní do národných tímov, nesmie byť umožnené vycestovať na zrazy. Do pondelka ich budú testovať a tí, ktorí budú mať štyri po sebe nasledujúce testy negatívne, sa v spomínaný deň stretnú v tréningovom centre klubu. To znamená, že táto situácia sa týka aj nášho stopéra Milana Škriniara. Až v pondelok teda bude známe, aký bude ďalší možný vývoj v tejto situácii,“ uviedol vo štvrtok Tarkovič na webe futbalsfz.sk.