Kováč sa podľa Čaputovej nechcel spreneveriť svojmu presvedčeniu, pripomenula aj jeho pamätný výrok

Odpor autokratickému politikovi

Skutočný štátnik

3.8.2020 (Webnoviny.sk) - Prezident Michal Kováč sa nechcel spreneveriť svojmu presvedčeniu a Slovensko si na neho môže pamätať ako na skutočného štátnika. Uviedla to na sociálnej sieti prezidentka Zuzana Čaputová . Exprezident by sa v pondelok 3. augusta dožil 90-tych narodenín.Podľa Čaputovej sa ako prezident zasadil o to, že sa Slovensko zaradilo k štátom Európskej únie (EÚ) a Severoatlantickej aliancie (NATO).„Ako hlava štátu pôsobil v období, keď musel klásť odpor autokratickému politikovi, pretože sa nechcel spreneveriť svojmu sľubu, že svoje povinnosti bude vykonávať v záujme občanov. Cena, ktorú za to osobne zaplatil, nebola malá,“ uviedla prezidentka.Kováč podľa nej reprezentoval časť Slovenska, ktorá napokon presadila, že sa Slovensko zaradilo tam, kam podľa nej patrí – k štátom EÚ a NATO. Čaputová si tiež myslí, že Kováč má na tom mimoriadne zásluhy.Čaputová zdôraznila, že Kováča si bude verejnosť pamätať ako skutočného štátnika. Pamätný je podľa prezidentky jeho výrok: „Nechcem veriť, že keď urobíte morálne nevyhnutný skutok, že to môže byť skutok negatívny.“Aj tento výrok je pre ňu dôkazom, že bol politikom morálne nevyhnutných skutkov. „Môžeme byť na jeho odkaz hrdí a vážiť si ho,“ uzavrela.