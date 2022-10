Kováčik pred žrebom kvalifikácie: Nemám preferovaných súperov

Slovenská futbalová reprezentácia figuruje pred nedeľným žrebom kvalifikácie EURO 2024 vo Frankfurte až v piatom výkonnostnom koši. Podľa prezidenta Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Jána Kováčika z toho netreba robiť tragédiu.





"Realita, beriem to ako fakt. Žiadna tragédia, žiadna radosť. Dostali sme sa do piateho koša výsledkami sami, musíme z neho vyjsť opäť len sami a opäť len výsledkami. Pre mňa to nie je nová situácia, už som v podobnej bol," povedal Kováčik v rozhovore pre oficiálnu zväzovú stránku futbalsfz.sk. "Nie sme s tým, samozrejme, spokojní, je to nepríjemné, nikoho z nás to neteší. Ale zopakujem, že len sami sa z toho vieme dostať. Zasa len výsledkami."Slovensko je momentálne v rebríčku FIFA na 55. mieste, v ére jeho prezidentovania bolo už aj nižšie - na 60. priečke. "Držme sa v solídnych debatách faktov, dnes je jednoduché si pozrieť, kedy sme na ktorom mieste v renkingu boli. Sú tam aj čísla 20, dokonca 16. Priemerné umiestnenie v rebríčku od roku 2011 po dnešok je pri zaokrúhlení na celé číslo 35. priečka. Rovnako ako naši susedia z Česka či Rakúska, Poľsko je na tom o jedno číslo lepšie, Maďarsko o päť horšie," porovnal šéf SFZ.Kováčik, viceprezident pre štátne reprezentácie Karol Belaník, generálny sekretár SFZ Peter Palenčík a hovorkyňa SFZ Monika Jurigová majú pracovné povinnosti vo Frankfurte už v sobotu. O deň neskôr sa k nim pred žrebom pripoja reprezentačný tréner Francesco Calzona, tlmočník Enzo Passarini a riaditeľka medzinárodného oddelenia SFZ Lenka Gazdíková. "Osobne nemám preferovaných súperov," povedal Kováčik v súvislosti s možným výsledkom žrebu. Napriek umiestneniu v piatom koši i prestavbe kádra budú chcieť Slováci o postup zabojovať: "Nikdy nevypustíme kvalifikačný cyklus, či trvá rok alebo dva. Úlohou súčasného reprezentačného trénera je zostaviť káder s 25 – 27 hráčmi, ktorí vytvoria stabilnú kostru na niekoľko rokov."Slovenský reprezentačný futbal je v kríze, čo sa prejavilo aj v uplynulých dueloch v Lige národov. Po nej sa na národný tím zniesla vlna kritiky zo strany verejnosti i niektorých bývalých reprezentantov. "Každý má právo na názor, rešpektujem to. Oni gro svojej kariéry v reprezentačnom drese odohrali pod týmto zväzovým vedením. Zároveň môžem povedať, že aj počas ich pôsobenia v národnom tíme zažil slovenský reprezentačný futbal lepšie aj horšie etapy alebo naozaj dobré a naozaj zlé. Futbal je živý organizmus, menia sa celé generácie, hráči, tréneri. Všetko chce čas," tvrdí prezident SFZ.

Rozdelenie tímov do výkonnostných košov pred žrebom kvalifikácie EURO 2024:



Kôš Ligy národov: Holandsko, Chorvátsko, Španielsko, Taliansko



1. kôš: Dánsko, Portugalsko, Belgicko, Maďarsko, Švajčiarsko, Poľsko



2. kôš: Francúzsko, Rakúsko, Česko, Anglicko, Wales, Izrael, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Škótsko, Fínsko



3. kôš: Ukrajina, Island, Nórsko, Slovinsko, Írsko, Albánsko, Čierna Hora, Rumunsko, Švédsko, Arménsko



4. kôš: Gruzínsko, Grécko, Turecko, Kazachstan, Luxembursko, Azerbajdžan, Kosovo, Bulharsko, Faerské ostrovy, Severné Macedónsko



5. kôš: SLOVENSKO, Severné Írsko, Cyprus, Bielorusko, Litva, Gibraltár, Estónsko, Lotyšsko, Moldavsko, Malta



6. kôš: Andorra, San Maríno, Lichtenštajnsko