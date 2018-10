Kováčik: Problémy spôsobuje aj nedostatočná príprava obstarávateľov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 24. októbra (TASR) - Mnohé problémy vo verejnom obstarávaní aj v stavebníctve nespôsobili nepružné zákony, ale predovšetkým nedostatočná odborná príprava a spôsobilosť obstarávateľov a nekvalitná príprava obstarávaní. Pre TASR to povedal prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik o prijatej novele zákona o verejnom obstarávaní. Ocenil, že priniesla zjednodušenie procesov a boli do nej zapracované aj mnohé pripomienky zväzu.Podľa Kováčika pomôže doplnenie vzdelania a odborná príprava obstarávateľov jednotlivých súťaží. Na utorňajšej (23.10.) konferencii Posúvame hranice verejného obstarávania k jednoduchosti predstavil Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) zámer zákona o Komore verejného obstarávania ako samosprávnej stavovskej organizácie.V minulosti bolo možné obstarať stavebné práce aj prostredníctvom elektronického trhoviska a ZSPS vysvetľoval ÚVO, že stavebné práce a služby nemajú povahu jednoduchých dodávok, nie je možné ich obstarávať prostredníctvom takéhoto trhoviska.konštatoval. Stavebné práce majú komplexný charakter, nemajú povahu jednopoložkového úkonu alebo služby, treba ich posudzovať vždy individuálne a komplexne v jednotlivej ponuke.Kováčik zdôraznil, že je nutné posudzovať pomer medzi cenou a ponúkanou kvalitou, na čo existujú metodiky známe v zahraničí. Ako príklad uviedol metodiku tzv. best value, ktorá je návodom, ako prejsť od zámeru až po výber uchádzača vo viackriteriálnom hodnotení.Novelu zákona o verejnom obstarávaní schválil parlament 16. októbra.