Kováčik: V duálnom vzdelávaní v stavebníctve je zaradených 14 žiakov

Ilustračné foto. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. septembra (TASR) - Duálne vzdelávanie, akokoľvek prospešné pre ostatný slovenský priemysel, nie je šité na mieru stavebníctvu. Aktuálne je v ňom zaradených 14 žiakov, z toho sú traja murári a traja inštalatéri. Pre TASR to uviedol prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik. Dodal, že na začiatku poukazovali na špecifické podmienky jeho aplikácie v stavbárskej praxi.Za najvýznamnejšie považuje napríklad vysokú mieru najmä malých podnikov v štruktúre stavebných firiem, riziko vyplývajúce z pohybu žiakov na stavbe, čo súvisí s bezpečnosťou a zdravím pri práci. Ďalej sú to väčší rozsah požadovaných manuálnych zručností a predstavivosti, než je to v niektorých iných odboroch, či pretrvávajúci nezáujem rodičov o vzdelávanie detí v stavebných odboroch, pripomenul Kováčik. Zároveň poukázal na to, že takmer tretinu stavebnej produkcie realizujú živnostníci.Pre stavebníctvo sa ukazuje podľa neho alternatívna cesta, a to podpora centier odborného vzdelávania.povedal.Ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS) v septembri ako novinky v duálnom vzdelávaní označila aj priame platby pre zamestnávateľov. Malý a stredný podnik, ktorý vzdeláva študentov v duálnom procese, môže dostať až 1000 eur na žiaka za rok. Ostatné podniky v závislosti od počtu hodín dostanú od 400 do 700 eur.reagoval Kováčik.Štvrtina stavebných spoločností trpí nedostatkom pracovníkov, konštatoval šéf Zväzu stavebných podnikateľov. Z poslednej kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva od analytickej spoločnosti CEEC Research vyplynulo, že väčšinu stavebných spoločností trápi aspoň čiastočný nedostatok pracovných síl, pre ktorý musia odmietať 17,1 % zákaziek. Firmy potrebujú popri profesiách ako tesár, murár, elektrikár najmä operátorov stavebných strojov.