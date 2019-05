Kováčika nepotrestali za dovolenie zastaviť vyšetrovanie Bašternáka

Dušan Kováčik, archívna snímka. Foto: TASR František Iván Foto: TASR František Iván

Bratislava 17. mája (TASR) – Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik sa vyhol trestu za to, že dovolil zastaviť vyšetrovanie daňového podvodu Ladislava Bašternáka. Informuje o tom vo svojom piatkovom vydaní denník Sme s tým, že ak by chcel Kováčika potrestať generálny prokurátor Jaromír Čižnár, musel by to urobiť ešte pred niekoľkými rokmi.Kováčik dozoroval podľa denníka prípad v čase, keď Národná kriminálna agentúra (NAKA) prvýkrát preverovala podozrivé fiktívne prevody bytov, za ktoré si, v súčasnosti už odsúdený Bašternák vypýtal vratku DPH za takmer dva milióny eur. So závermi policajnej vyšetrovateľky, ktorá vyšetrovanie v roku 2014 zastavila, sa Kováčik stotožnil a podporil ju.uvádza denník. Bez trestu zostala vyšetrovateľka, ktorá prípad zastavila, pretože koncom minulého roka odišla do dôchodku a trest nedostane ani Kováčik.Generálna prokuratúra argumentuje rozdielnymi právnymi názormi.uviedla hovorkyňa Generálnej prokuratúry Andrea Predajňová. Ako podotkla, aj keby generálny prokurátor dospel k inému záveru, objektívna lehota na prípadné disciplinárne konanie už uplynula.Keď v roku 2016 na pochybnosti pri vyšetrovaní podvodu upozornili novinári, Kováčik nariadil prípad opäť preveriť. Čižnár v lete 2016 na tlačovej besede s Kováčikom povedal, že prokuratúra vykonala previerku a boli tam konštatované pochybenia, minimálne, že zastavenie bolo absolútne predčasné. Hlbšie však prokuratúra pochybenia neriešila.