Kovačócy sa neprebojoval do finále trapu, v druhom kole kvalifikácie minul osem terčov

30.7.2024 (SITA.sk) - Ani tretí slovenský zástupca v streľbe na olympijských hrách v Paríži neuspel v kvalifikácii a nevybojoval si postup do finále. Po pištoliarovi Jurajovi Tužinskom (25. miesto) a puškárovi Patrikovi Jánym (20.) sa nedarilo ani Mariánovi Kovačócymu v trape. Skúsený 39-ročný rodák z Trnavy v dvojdňovej kvalifikácii v Chateauroux Shooting Centre dosiahol v piatich položkách celkový výsledok 117 terčov (minul ich osem) a to mu stačilo na celkovú 26. priečku.Po prvom dni a odstrieľaných troch položkách z piatich aktuálnemu vicemajstrovi sveta z Baku 2023 patrila 20. priečka s nástrelom 70 terčov, keď postupne trafil 22, 24 a 24 terčov. V záverečných dvoch položkách v druhý deň kvalifikácie Kovačócy pridal 24 a 23 terčov a to mu nestačilo na posun vyššie v celkovom poradí. V kvalifikácii sa nedarilo ani českému obhajcovi zlata z Tokia 2020 Jiřímu Liptákovi, ktorý skončil na osemnástej priečke.Štyria strelci zvládli kvalifikáciu najlepšie z tridsiatky aktérov s výsledkom 123 terčov a zabezpečili si postup do finále. Sú nim Číňan Čchi Jing, Austrálčan James Willett, Švéd Rickard Levin-Andersson a Brit Nathan Hales. O zostávajúcich dvoch finalistov rozhodne dodatkový rozstrel medzi šiestimi strelcami s výsledkom 122 terčov. Finále sa začne v utorok popoludní o 15.30 h.