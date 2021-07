Kovařík nariadil prešetriť postup polície pred parlamentom, situáciu kritizoval aj Kollár

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.7.2021 (Webnoviny.sk) - Prezident Policajného zboru SR Peter Kovařík v súvislosti s piatkovým protestom pred budovou Národnej rady SR nariadil kontrolu a prešetrenie postupu bratislavskej krajskej polície. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru SR Denisa Bárdyová . „O výsledkoch bude možné informovať až po jej ukončení," povedala.Pred budovou Národnej rady SR v piatok od rána protestuje dav ľudí. Protestujúci sa dostali až pred vstup do parlamentu, ktorý strážia bezpečnostné zložky. Policajti použili proti demonštrujúcim aj slzný plyn, a to potom, ako sa násilím snažili dostať do budovy parlamentu. Zranená mala byť aj policajtka.Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) v tejto súvislosti kritizoval políciu. Pre médiá povedal, že podľa neho mali policajti pred parlamentom rozmiestniť zátarasy. To by zabránilo situácii, ktorá sa nakoniec udiala.