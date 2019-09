Kövér je po nevoľnosti počas letu vládnym špeciálom SR v poriadku

László Kövér, archívna snímka. Foto: TASR/MTI Foto: TASR/MTI

Budapešť 25. septembra (TASR) - Predseda maďarského Národného zhromaždenia László Kövér, ktorý v utorok letel slovenským vládnym špeciálom s delegáciou predsedu NR SR Andreja Danka z Kazachstanu, sa po mimoriadnom medzipristátí pre nevoľnosť vo Varšave vrátil ešte v utorok do Budapešti a je v poriadku. Agentúre MTI to uviedol v noci na stredu tlačový šéf maďarského parlamentu Zoltán Szilágyi.uviedol Szilágyi.Vládny špeciál letky Ministerstva vnútra (MV) SR v utorok približne o 22.00 h pristál v Bratislave, kam dorazil z maďarskej metropoly. V Budapešti z lietadla vystúpila delegácia predsedu maďarského Národného zhromaždenia Lázslóa Kövéra.Do Budapešti smerovalo lietadlo z poľskej Varšavy, kde muselo mimoriadne pristáť pre Kövérove zdravotné komplikácie. Vo Varšave ho ošetrili zdravotníci.Vládny špeciál z eurázijského samitu v kazašskom hlavnom meste Nur-Sultan pôvodne smeroval do Bratislavy. Pre nečakané zdravotné problémy Kövéra požiadal Danko kapitána lietadla o mimoriadne pristátie vo Varšave.