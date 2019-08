Kövérová: Rodičia by mali deťom pred začiatkom školy zaviesť pravidlá

Ilustračná snímka. Foto: TASR Oliver Ondráš Foto: TASR Oliver Ondráš

Bratislava 30. augusta (TASR) – Školáci sa musia po dvojmesačnom voľne postupne pripraviť na pevný režim. Preto by mali rodičia pred koncom prázdnin postupne zaviesť niektoré pravidlá, aby si deti zvykli na ranné vstávanie, ale aj učenie. TASR to potvrdila psychologička Ľubica Kövérová z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.povedala psychologička. Podľa nej, aby sa deti pripravili na zmenu spánkového režimu, je vhodné začať s prípravou na ranné vstávanie najneskôr týždeň pred začiatkom školy.povedala Kövérová.Ráno by rodičia nemali nechať deti spať dlhšie ako do ôsmej. Starším deťom podľa nej môžu rodičia vyskúšať dať vlastný budík, aby boli zodpovedné za svoje ranné vstávanie.Psychologička si myslí, že po dlhom oddychu môže byť pre niektoré deti náročné vrátiť sa späť k povinnostiam a aktivitám v škole.poznamenala. Veľký dôraz by pritom mali klásť hlavne na tých najmenších. Uviedla, že deti po skončení prvého ročníka si potrebujú opakovať písanie, aby im nevypadli písmenká z pamäti.Dôraz by mali rodičia klásť aj na opakovanie učiva, ktoré môžu realizovať aj zábavnom formou. Ako príklad psychologička uviedla rodinný kvíz z vlastivedy a prírodovedy. Čítanie si deti môžu preopakovať aj tak, že rodičom prečítajú recept na pečenie či článok z časopisu, ktorý ich zaujal.